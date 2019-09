Bourse de Londres : Londres pénalisée par la livre

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en baisse de 0,26% vendredi, pénalisée par les titres de multinationales du fait de la récente fermeté de la livre sur fond d'optimisme sur le Brexit.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 19,31 points, à 7.337,11 points. Sur la semaine écoulée, il a lâché 0,41%.

Le marché britannique a principalement réagi aux informations sur le Brexit, avec des commentaires jugés encourageants de Bruxelles avant que Dublin ne précise qu'un accord n'était pas encore en vue.

La livre s'est ressaisie avant de perdre à nouveau un peu de terrain vendredi, "mais a toutefois signé un impressionnant rebond depuis le début du mois", en raison de ce regain d'espoir sur la possibilité d'avoir un Brexit avec accord le 31 octobre, souligne David Madden, analyste chez CMC Markets.

LES MULTINATIONALES DEPRIMEES. La récente hausse de la livre pénalise ces entreprises en réduisant mécaniquement la valeur des résultats réalisés dans d'autres devises une fois convertis en monnaie britannique. Le cigarettier Imperial Brands a perdu 2,08% à 2.138,50 pence et le spécialiste des services éducatifs Pearson 1,27% à 851,80 pence.

LES VALEURS BRITANNIQUES EN HAUSSE. Ces groupes dépendants de l'économie britannique ont bénéficié d'un certain optimisme sur le Brexit. Le groupe de construction Persimmon a gagné 4,43% à 2.120,00 pence, la chaîne d'habillement Next 2,89% à 5.988,00 pence, le groupe de télévision ITV 1,46% à 128,30 pence et la banque RBS 2,64% à 213,50 pence. Cette dernière a annoncé avoir choisi Alison Rose comme nouvelle directrice générale, la première femme à diriger une grande banque britannique.

ROLLS ROYCE RECULE (-2,10% à 792,80 pence). Le groupe industriel a prévenu qu'il lui faudrait plus de temps que prévu pour régler les problèmes sur ses moteurs d'avion Trent 1000 équipant le Boeing 787.

jbo/cj