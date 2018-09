Bourse de Londres : Londres pénalisée par la livre et le pétrole

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en baisse de 0,43% jeudi, sous l'effet du recul des valeurs pétrolières et d'une fermeté de la livre nuisible aux multinationales.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 31,79 points, à 7.281,57 points.

Contrairement à certains de ses voisins européens, "le FTSE n'est pas parvenu à progresser, restant bloqué sous les 7.300 points en raison des gains de la livre et du terrain perdu par BP et Shell", résume Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Les investisseurs n'ont par ailleurs pas été surpris par la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) de maintenir en l'état sa politique monétaire, tout en pointant une "plus grande incertitude" liée au Brexit.

La hausse de la livre face au dollar, après un chiffre d'inflation un peu moins bon que prévu aux Etats-Unis, a pesé sur la tendance.

Cette appréciation est une mauvaise nouvelle pour les multinationales cotées à Londres qui voient la valeur des résultats réalisés à l'étranger s'amenuiser une fois convertis en devise britannique. Parmi ces titres, le spécialiste des services éducatifs Pearson a perdu 2,02% à 844,20 pence et le géant de la publicité WPP 2,30% à 1.125,00 pence.

Les cigarettiers ont souffert de prises de bénéfices après avoir grimpé la veille grâce à des menaces du régulateur américain à l'encontre de leurs concurrents fabricants de cigarettes électroniques. British American Tobacco (BAT) a lâché 1,90% à 3.691,50 pence et Imperial Brands 2,51% à 2.624,00 pence.

Le secteur pétrolier a également tiré le marché vers le bas alors que les cours du brut repartaient à la baisse au lendemain d'une nette hausse qui a vu le Brent repasser brièvement au-dessus de 80 dollars. BP a perdu 0,71% à 549 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,60% à 2.503,50 pence.

Plusieurs valeurs de la distribution ont passé une mauvaise journée en répercussions des résultats décevants publiés par le groupe de grands magasins John Lewis qui a vu ses profits semestriels s'effondrer en raison de la concurrence des géants du net et d'une course aux promotions.

La chaîne de magasins Marks and Spencer a cédé 2,08% à 287,20 pence et l'enseigne d'habillement Next 1,35% à 5.394,00 pence.

Le groupe d'énergie SSE a poursuivi son repli (-2,35% à 1.120,00 pence) après avoir chuté de 8,3% mercredi suite à la publication d'un avertissement sur résultats.

En revanche, le secteur minier a profité d'espoirs d'apaisements des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Anglo American a pris 1,66% à 1.510,60 pence et Antofagasta 1,74% à 772,00 pence.

Enfin, la banque RBS a été recherchée (+1,06% à 247,40 pence), après des informations de presse évoquant le versement possible d'un dividende exceptionnel.

jbo/tho