Bourse de Londres : Londres pénalisée par la pandémie malgré le bond de HBSC

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en baisse de 0,26% mardi dans les premiers échanges, malgré des résultats d'entreprises encourageants dont ceux de la banque HSBC mais dans un marché toujours inquiet de la hausse des contaminations au coronavirus.

Vers 08H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 14,98 points à 5.777,03 points.

"Les investisseurs sont déstabilisés par le bond du nombre de cas de covid ce qui assombrit les perspectives de reprise économique", note Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

La seconde vague épidémique frappe en particulier les Etats-Unis et l'Europe et entraîne des mesures de restrictions plus fortes dans certains pays, avec le risque de réduire à néant la croissance économique au dernier trimestre.

Dans le même temps, les marchés sont toujours dans l'attente de l'annonce d'un plan de relance aux Etats-Unis, mais les discussions au Congrès n'avancent pas et il semble difficile d'envisager un accord avant l'élection présidentielle la semaine prochaine.

Le marché londonien limitait toutefois la casse mardi grâce à des résultats d'entreprises bien accueillis par les investisseurs notamment dans le secteur bancaire.

HSBC BONDIT (+5,50% à 336,90 pence). La banque a publié un bénéfice net divisé par deux au troisième trimestre mais elle a dû mettre moins d'argent de côté pour couvrir les impayés provoqués par la crise sanitaire. Le groupe espère en outre pouvoir verser un dividende même limité pour 2020. Dans la foulée, les autres valeurs bancaires progressaient à l'image de Lloyds Banking Group (+0,57% à 29,22 pence) et NatWest (+0,41% à 122,55 pence), qui doivent dévoiler leurs résultats dans la semaine.

BP GAGNE DU TERRAIN (+2,52% à 205,05 pence). Le géant pétrolier a amélioré ses résultats au troisième trimestre, en réduisant sa perte nette à 450 millions de dollars, du fait de cours du brut un peu plus élevé qu'au trimestre précédent.

WHITBREAD GRIMPE (+3,65% à 2.326,00 pence). Le groupe, propriétaire des hôtels Premier Inn, a annoncé une lourde perte au premier semestre décalé de son exercice 2020-2021 mais indique avoir connu un rebond de l'activité en août et septembre, supérieur à celui du marché hôtelier dans son ensemble.

LES VALEURS DU COMMERCE RECULENT. Ces titres pouvaient souffrir des craintes de mesures plus strictes au Royaume-Uni pour enrayer la propagation du virus. Le groupe de magasins de bricolage Kingfisher perdait 2,20% à 301,60 pence et la chaîne d'habillement Next 2,08% à 6.126,00 pence.

