Bourse de Londres : Londres pénalisée par les tensions sino-américaines

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en légère baisse de 0,18% jeudi, pénalisée par les tensions sino-américaines après le soutien de Donald Trump aux manifestants à Hong Kong.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 13,35 points, à 7.416,43 points.

Le marché britannique a fait preuve de prudence dans la foulée d'une séance américaine calme en cette veille de Thanksgiving.

Les investisseurs ont surtout été refroidis après la promulgation par le président américain Donald Trump d'une loi soutenant les manifestations pro-démocratie à Hong Kong, ce qui a provoqué la colère de Pékin.

Cette décision "a un peu pesé mais sans déclencher une nouvelle vague de pessimisme sur un accord commercial" puisque dernièrement Washington a assuré être proche d'une entente sur le dossier, souligne Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Le marché a par ailleurs été peu influencé par un sondage publié par YouGov, selon lequel les conservateurs obtiendraient une majorité de 68 sièges à la Chambre des Communes, ce qui leur permettrait de valider l'accord de Brexit et de sortir de l'UE comme prévu fin janvier.

LE SECTEUR MINIER EN ORDRE DISPERSE. C'est le signe que les investisseurs n'ont pas trop su sur quel pied danser concernant les tensions entre les Etats-Unis et la Chine, ce pays étant le principal importateur de métaux au monde. Anglo American a perdu 0,02% à 2.053,50 pence et Antofagasta 2,12% à 886,00 pence mais BHP a pris 1,02% à 1.744,40 pence et Rio Tinto 0,72% à 4.270,00 pence.

OCADO PROGRESSE (+3,60% à 1.208,00 pence). Le groupe de distribution alimentaire en ligne a annoncé un sixième centre de traitement des commandes au Royaume-Uni dans le cadre de son plan de croissance.

VIRGIN MONEY S'ENVOLE (+18,88% à 170,00 pence). Les investisseurs ont été rassurés par les performances de la banque, cotée en dehors du FTSE-100, malgré sa décision de suspendre le dividende afin de payer les charges liées au scandale des assurances-crédits PPI.

