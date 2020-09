Bourse de Londres : Londres peu emballée par les discours des banques centrales

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en baisse de 0,47% jeudi, dans un marché sur la défensive après des discours prudents de la Fed et de la Banque d'Angleterre (BoE) sur les perspectives économiques.

A la clôture, l'indice FTSE-100 a perdu 28,56 points à 6.049,92 points.

Le marché a réduit un peu ses pertes au fil de la séance mais "reste dans le rouge après les déclarations prudentes de la Fed et de la BoE", signale Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a laissé ses taux inchangés et promis de les maintenir très bas pour longtemps, mais son président Jerome Powell a par ailleurs souligné les incertitudes de la reprise qui dépend "étroitement de l'évolution du virus".

De son côté, la BoE a également opté pour le statu quo tout en évoquant la possibilité d'instaurer un taux négatif si la situation économique se dégradait compte tenu de la pandémie et du Brexit. Elle a précisé que les perspectives pour l'économie "reste inhabituellement incertaine".

LES BANQUES SOUS PRESSION. Ces valeurs ont souffert de la perspective de taux très bas dans le monde, voire négatifs bientôt pour la BoE, ce qui est de nature à réduire les marges réalisées sur les prêts. HSBC a perdu 1,96% à 310,80 pence et NatWest (ex-RBS) 2,96% à 100,05 pence.

NEXT GRIMPE (+4,15% à 6.426,00 pence). La chaîne d'habillement a dévoilé des résultats meilleurs qu'attendu par les analystes, avec une perte de 11,5 millions de livres au premier semestre à cause de l'impact de la pandémie de nouveau coronavirus, contre un bénéfice de 267 millions un an plus tôt.

ROLLS-ROYCE RECULE (-1,27% à 189,90 pence). Le motoriste a encore baissé après sa chute de la veille, sur fond de spéculation sur une possible levée de fonds pour renforcer des finances mises à mal par la pandémie et ses conséquences sur l'industrie aéronautique. Dans un communiqué publié mercredi soir, le groupe a rappelé envisager différentes options, dont une émission d'actions ou de dette, mais sans avoir pris de décision.

jbo/pcm