Bourse de Londres : Londres peu surprise par le discours du patron de la Fed

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en baisse de 0,75% jeudi, dans la foulée d'un discours accommodant et sans surprise du président de la Banque centrale américaine.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 45,61 points à 5.999,99 points.

Le marché britannique attendait avec impatience l'intervention du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell lors de la réunion virtuelle de banquiers centraux de Jackson Hole.

Comme attendu, il a modifié son approche de politique monétaire en permettant à l'inflation de rester au-dessus de l'objectif de 2,0% "pendant un certain temps" avant que la Fed n'ait à agir en augmentant les taux d'intérêt.

"C'est le jour de Powell et il n'a pas déçu", souligne Fawad Razaqzada, analyste chez ThinkMarkets, estimant que "la politique monétaire va rester accommodante pour plus longtemps que ce qui aurait été le cas jusqu'à présent".

Il relève toutefois que les marchés boursiers ont bien réagi au discours avant d'effacer leurs gains, prenant quelques bénéfices en l'absence de mauvaise surprise.

ROLLS-ROYCE LIMITE LA CASSE (-1,19% à 250,00 pence) après avoir chuté en début de séance. Le motoriste a subi une énorme perte nette de 5,4 milliards de livres au premier semestre en raison de l'impact de la pandémie sur l'industrie aérienne. Il va en outre lancer un programme de cessions d'actifs de 2 milliards de livres.

WPP GRIMPE (+6,47% à 664,40 pence). Le géant de la publicité a basculé dans le rouge au premier semestre avec une perte nette de 2,6 milliards de livres. Il estime toutefois avoir passé le plus dur au deuxième trimestre même si l'incertitude demeure sur la reprise, tout en annonçant un retour du dividende.

HSBC RECULE (-1,07% à 328,05 pence). La banque britannique a été une nouvelle fois mise en cause par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo qui estime que le groupe aurait "empêché des dirigeants basés à Hong Kong du groupe Next Media", qui édite des publications prodémocratie, "d'accéder à leurs cartes de crédit et comptes bancaires personnels".

jbo/bp/bh