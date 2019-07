Bourse de Londres : Londres plombée par des résultats d'entreprises

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en baisse de 0,52% mercredi, plombée par l'effondrement du fournisseur d'énergie Centrica et du producteur d'or Fresnillo.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 39,84 points à 7.646,77 points.

Malgré ce recul, "le FTSE-100 s'est mieux comporté que les autres marchés européens, aidé par la faiblesse de la livre et la hausse du secteur pétrolier et gazier grâce aux résultats de BP", souligne Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

CENTRICA A BU LE BOUILLON (-19,00% à 73,58 pence) après des résultats pour le premier semestre marqués par une forte baisse du dividende, une lourde perte et l'annonce du départ du directeur général Iain Conn. Le groupe fait les frais d'un contexte de marché difficile entre vive concurrence et plafonnement des prix de l'électricité et du gaz.

FRESNILLO A FONDU (-17,74% à 653,60 pence). Le groupe minier a publié des résultats pour le premier semestre inférieurs aux attentes, avec en particulier une baisse de la production.

IAG A CHUTE (-5,43% à 414,80 pence). Le propriétaire de British Airways et Iberia a reculé dans le sillage du groupe aérien allemand Lufthansa qui s'est montré pessimiste dans la foulée d'une chute de son bénéfice net au deuxième trimestre.

LA FAIBLESSE DE LA LIVRE A AIDE DES MULTINATIONALES. La devise a touché un nouveau plus bas face au dollar en 28 mois, ce qui est une bonne nouvelle pour les entreprises qui réalisent leuss profits à l'étranger. Le spécialiste de la restauration collective Compass a pris 0,05% à 2.083,00 pence et le fabricant de spiritueux Diageo 1,07% à 3.448,50 pence.

BP GRIMPE (+3,07% à 543,20 pence). La major pétrolière a agréablement surpris les analystes en parvenant à maintenir son bénéfice ajusté trimestriel (hors éléments exceptionnels et variation de la valeur des stocks) malgré un repli des cours du brut. Son concurrent Royal Dutch Shell (action "B"), qui publie ses résulats jeudi, en a profité (+0,34% à 2.618,00 pence).

jbo/nas