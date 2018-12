Bourse de Londres : Londres plombée par la Chine et le Brexit

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en forte baisse de 0,98% vendredi matin, plombée par les incertitudes autour du Brexit et par le secteur minier après des indicateurs chinois décevants.

Vers 08H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 67,08 points à 6.810,42 points.

"L'impasse du Brexit et des statistiques chinoises pèsent sur la tendance", résument les analystes chez Accendo Markets.

Après avoir survécu à un vote de défiance au sein de son propre camp, la Première ministre Theresa May a été confrontée à Bruxelles à des dirigeants européens peu enclins à la rassurer, au moment où elle cherche de nouvelles garanties pour faire valider son texte par les députés britanniques.

"La livre a reculé après l'échec de la Première ministre qui n'a pas pu convaincre les dirigeants européens d'améliorer l'accord sur le Brexit", note Accendo Markets.

Le flou entourant le Brexit et les risques qui pèsent sur la croissance pénalisaient les valeurs exposées à l'économie britannique: le groupe postal Royal Mail perdait 2,48% à 294,40 pence, la compagnie aérienne EasyJet 1,50% à 1.082,50 pence, la banque RBS 1,14% à 208,50 pence et le groupe de construction Persimmon 2,23% à 1.906,00 pence.

Le marché britannique pâtissait en outre des chiffres préoccupants concernant les ventes au détail et la production industrielle en Chine.

Le géant asiatique étant le premier importateur au monde de métaux, ces publications ont pesé sur le secteur minier à Londres: Anglo American lâchait 1,40% à 1.688,00 pence, Antofagasta 1,94% à 779,60 pence, BHP 1,19% à 1612,00 pence et Rio Tinto 1,79% à 3.667,50 pence.

Les opérateurs télécoms étaient sous pression à l'image de BT (-1,77% à 247,00 pence) et Vodafone (-1,20% à 158,56 pence). Le régulateur du secteur au Royaume-Uni a lancé une évaluation des prix de l'accès à internet et entend forcer les opérateurs à informer les consommateurs de leurs tarifs les plus intéressants.

Enfin, parmi les rares valeurs en hausse, les groupes de paris étaient bien représentés après avoir été à la traîne récemment. GVC prenait 5,82% à 700,00 pence et Paddy Power Betfair 0,23% à 6.440,00 pence.

