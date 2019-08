Bourse de Londres : Londres plombée par la hausse de la livre

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en forte baisse de 1,05% jeudi, plombée par le bond de la livre en raison d'un regain d'optimisme autour du Brexit et par les craintes de récession aux Etats-Unis.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 75,79 points à 7.128,18 points.

"Le FTSE n'a pas beaucoup apprécié la hausse de la livre", souligne Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

La devise britannique a grimpé face au dollar et à l'euro après des propos de la chancelière allemande Angela Merkel sur la possibilité de trouver un accord sur le Brexit d'ici le 31 octobre, date prévue de la sortie de l'UE.

"Les homologues de l'indice britannique n'ont pas été en forme non plus" en Europe, pénalisés par des chiffres préoccupants sur l'industrie américaine et la nouvelle inversion de la courbe des taux obligataires aux Etats-Unis, signe avant-coureur de récession, selon M. Campbell.

LES MULTINATIONALES SOUFFRENT. La hausse de la livre réduit mécaniquement la valeur des résultats qu'elles réalisent à l'étranger une fois qu'elles en convertissent le montant en devise britannique. Parmi ces titres, le spécialiste des services de restauration Compass a perdu 1,78% à 2.047,00 pence et le fabricant de spiritueux Diageo 1,85% à 3.421,00 pence.

LES COMPAGNIES PETROLIERES RECULENT en raison de la baisse des cours du brut sur fond de craintes pour la croissance américaine. BP a lâché 0,88% à 494,45 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 1,34% à 2.278,50 pence.

NMC HEALTH DECOLLE (+18,60% à 2.296,00 pence). Le gestionnaire de cliniques, très actif dans les pays du Golfe, a profité d'informations de presse évoquant l'intérêt d'investisseurs dont le conglomérat chinois Fosun, qui souhaiteraient acquérir une part significative du capital.

