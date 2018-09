Bourse de Londres : Londres plombée par la remontée de la livre

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en forte baisse de 1%, sous le coup d'une franche remontée de la livre préjudiciable aux multinationales cotées sur le marché britannique.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 74,58 points à 7.383,28 points.

Le marché britannique a évolué en baisse dès le début de la séance, pénalisée par la crainte d'escalade commerciale à la veille de l'annonce possible par les Etats-Unis de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises.

Mais il a nettement creusé ses pertes dans l'après-midi, après des informations de l'agence Bloomberg évoquant le souhait du Royaume-Uni et de l'Allemagne d'accepter un accord sur le Brexit sans beaucoup de détail.

La livre a largement profité de ces informations qui rassurent les investisseurs sur des négociations sur le Brexit jusqu'à présent très incertaines.

"Cela montre un certain degré d'apaisement dans le ton des négociations et qu'un accord est désormais plus probable qu'un échec", souligne Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

Toute hausse de la devise est pénalisante pour les multinationales cotées à Londres puisqu'elle amenuise mécaniquement la valeur de leurs résultats réalisés à l'étranger une fois convertis en monnaie britannique.

Parmi ces valeurs, le groupe de luxe Burberry a perdu 3,82% à 2.116 pence, le motoriste Rolls-Royce 3,34% à 966,60 pence, le spécialiste des services éducatifs Pearson 2,07% à 898 pence et le fabricant de spiritueux Diageo 1,25% à 2.685,50 pence.

Le secteur minier a de son côté souffert des tensions commerciales et d'un mauvais indicateur en Chine, le premier importateur au monde de métaux. BHP Billiton a perdu 1,02% à 1.618,40 pence et Rio Tinto 0,27% à 3.564,50 pence.

Les valeurs pétrolières ont pâti du fort recul des cours du brut. BP a lâché 1,19% à 546,30 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 1,30% à 2.545,50 pence.

Dans le secteur de la construction, Berkeley Group a gagné du terrain (+0,80% à 3.538 pence). Le groupe a publié des chiffres d'activité sans surprise pour les quatre premiers mois de son exercice et a confirmé ses objectifs.

De même, son concurrent Barratt Developments a gagné 1,79% à 545,20 pence, après avoir dévoilé des résultats annuels en nette hausse.

