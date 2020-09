Bourse de Londres : Londres portée par Wall Street et les banques

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en forte hausse de 1,46% lundi, grâce à la bonne tenue du secteur bancaire et à Wall Street.

A la clôture, l'indice FTSE-100 a pris 85,26 points à 5.927,93 points.

Le marché, qui surveillait toujours la situation sanitaire préoccupante sur le continent, a profité de la bonne forme de la Bourse de New York depuis vendredi.

Les investisseurs mettaient de côté leurs inquiétudes sur la résurgence de la pandémie en Europe, avec de nouvelles restrictions notamment en Angleterre, qui risque de remettre en cause la reprise économique.

"Un très bon démarrage sur les marchés donne le ton pour une semaine qui s'annonce intéressante, avec les discussions sur le Brexit et le premier débat de l'élection présidentielle" américaine, souligne Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

La livre sterling était d'ailleurs en forte hausse lundi, notamment en raison d'un regain d'optimisme des investisseurs sur la capacité de Londres et Bruxelles à trouver un accord sur la future relation commerciale post-Brexit.

DIAGEO BONDIT (+6,09% à 2.675 pence). Le fabricant de spiritueux estime avoir bien entamé son exercice 2020-2021 qui a démarré en juillet, avec une amélioration de son activité plus soutenue que prévu aux Etats-Unis. Il s'attend toutefois toujours à une baisse de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité par rapport à l'exercice précédent.

IMPERIAL BRANDS EN FAIBLE HAUSSE (+0,36% à 1.401 pence). Le cigarettier confirme la vente de ses activités de cigares haut de gamme pour 1,2 milliard d'euros à des investisseurs. Mais en raison de la pandémie, il a repoussé au 29 octobre le bouclage de l'opération, qui devait intervenir au départ au troisième trimestre.

HSBC S'ENVOLE (+8,89% à 308,55 pence). Le géant chinois de l'assurance Ping An a annoncé avoir renforcé sa participation au capital de la banque britannique, dont il détient désormais 8%. Cette opération a rassuré les investisseurs, qui se sont détournés de la banque en Bourse ces derniers temps sur fond de tensions diplomatiques autour de Hong Kong.

LE SECTEUR BANCAIRE GRIMPE. Le secteur profitait de commentaires d'un membre de la Banque d'Angleterre (BoE), Dave Ramsden, qui tempèrent les attentes autour de taux négatifs, qui seraient pénalisants pour les marges des banques. Barclays a gagné 7,05% à 98 pence et NatWest 7,76% à 107,35 pence.

WILLIAM HILL RECULE (-11,63% à 275,90 pence). Le géant des paris marquait le pas après s'être envolé de plus de 40% vendredi. Il avait alors indiqué avoir reçu des propositions de rachat de la société d'investissement Apollo, et du groupe de casinos Caesars Entertainment. Ce dernier a précisé lundi que son offre valorisait William Hill à 2,9 milliards de livres (3,2 mds EUR) et que sa cible semblait prête à y répondre favorablement.

