Bourse de Londres : Londres portée par des espoirs sur la Fed

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en hausse de 0,99% vendredi, après des chiffres de l'emploi américain décevants qui alimentent les spéculations autour de mesures de soutien à l'économie de la part de la Banque centrale américaine.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 72,09 points à 7.331,94 points. Sur la semaine écoulée, il a grimpé de 2,38%.

"Les actions grimpent en raison d'espoirs sur une politique monétaire accommodante", résume Chris Beauchamp, analyste chez IG.

Ces spéculations ont été nourries par l'annonce aux Etats-Unis de créations d'emplois très inférieures aux attentes sur fond d'incertitudes économiques et de guerre commerciale.

"La Banque centrale américaine est ouverte à la possibilité d'assouplir sa politique monétaire (...) et les marchés estiment très probable une baisse de taux en septembre, ce qui dope les actions", note David Madden, analyste chez CMC Markets.

Le marché a profité de la hausse de nombreux secteurs, à l'image de l'opérateur télécoms BT (+2,98% à 207,20 pence), du voyagiste TUI (+3,37% à 743,20 pence), du géant de la publicité WPP (+1,81% à 988,40 pence) ou encore du groupe hôtelier InterContinental Hotels Group (+3,19% à 5.215,00 pence).

Des multinationales britanniques ont été recherchées à la faveur de la récente faiblesse de la livre sterling, qui dope la valeur de leurs revenus tirés de l'étranger lorsqu'ils sont convertis en monnaie britannique.

Parmi ces grands groupes internationaux, le cigarettier British American Tobacco a pris 3,38% à 3.014,00 pence et le spécialiste des services éducatifs Pearson 2,78% à 799,60 pence.

Le groupe de services financiers Hargreaves Lansdown a rebondi (+2,08% à 1.939,50 pence), après avoir perdu plus de 15% depuis le début de la semaine. Il a souffert ces derniers jours de la débâcle d'un fonds d'un investisseur vedette au Royaume-Uni que la société recommandait à ses clients.

Enfin, le secteur de la distribution a été à la peine après la publication d'une nouvelle étude sectorielle négative pour les ventes au détail au mois de mai au Royaume-Uni. La chaîne de magasins Marks and Spencer a perdu 1,34% à 220,50 pence et l'enseigne de vêtements Next 1,04% à 5.716,00 pence.

