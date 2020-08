Bourse de Londres : Londres portée par des indicateurs et de l'or

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en hausse de 1,14% mercredi, portée par des indicateurs économiques encourageants et la progression des cours de l'or qui ont dépassé les 2.000 dollars.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 68,72 points à 6.104,72 points.

"Des indicateurs PMI encourageants en Europe ont tiré les places boursières vers le haut alors que les investisseurs continuent de surveiller les avancées sur un plan de relance aux Etats-Unis", souligne Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Le marché britannique a été aidé par Wall Street qui a surmonté des chiffres décevants sur l'emploi privé américain et poursuivait son ascension en espérant des progrès dans les négociations au Congrès autour du nouveau plan de relance.

Les meilleurs nouvelles économiques, avec une forte hausse de l'activité du secteur privée en juillet au Royaume-Uni et en zone euro, ont permis de reléguer au second plan les inquiétudes autour d'une hausse des cas de nouveau coronavirus aux Etats-Unis et en Europe.

La place de Londres a enfin profité du nouveau record de l'or, même si la hausse du métal précieux, qui fait office de valeur refuge, "est un rappel des craintes persistantes sur le coronavirus et les tensions géopolitiques autour de la Chine", selon M. Mould.

LES PRODUCTEURS D'OR GRIMPENT. Ils ont profité du nouveau bond des prix de l'or. L'once a dépassé mardi les 2.000 dollars pour la première fois, le métal précieux faisant office de valeur refuge dans un marché désorienté par la pandémie. Parmi les sociétés minières spécialisées dans l'or, Fresnillo a pris 5,93% à 1.340 pence et Polymetal International 6,36% à 2.050,00 pence.

LE TRANSPORT AERIEN EN FORTE HAUSSE. Ces valeurs ont profité des espoirs de reprise économique et de commentaires récents suggérant une amélioration du trafic cet été. IAG (British Airways) a gagné 10,49% à 193,80 pence et Easyjet 6,45% à 587,20 pence.

LEGAL & GENERAL TEMPORISE (+1,32% à 223,00 pence). L'assureur a dévoilé des résultats en baisse pour le premier semestre, affectés par la pandémie et la faiblesse des taux d'intérêt.

COCA-COLA HBC BONDIT (+8,12% à 2.198,00 pence). L'embouteilleur observe des signes encourageants de reprise à la faveur de la réouverture des économies et après avoir subi une érosion de ses résultats au premier semestre.

