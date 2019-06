Bourse de Londres : Londres poursuit sur sa lancée

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres progressait de 0,50% mardi matin, aidée par un apaisement des tensions commerciales et des espoirs de mesure de relance en Chine.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 36,51 points à 7.412,04 points.

Le marché britannique poursuivait sur sa lancée après avoir terminé dans le vert lors des six dernières séances.

"Les places boursières continuent leur mouvement de hausse signe alors que les investisseurs mettent de côté la guerre commerciale et misent sur un soutien de la banque centrale américaine", souligne Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

La bonne humeur du marché a été entretenue depuis ce week-end par l'accord entre les Etats-Unis et le Mexique et par des spéculations autour d'une possible entente commerciale avec la Chine lors du G20 de fin juin.

De surcroît, les investisseurs "espèrent davantage de mesures de relance en Chine après de mauvais indicateurs", note Mike van Dulken, analyste chez Accendo Markets.

Sur le marché britannique, le secteur minier brillait, rassuré par la baisse des tensions commerciales et les espoirs autour de la Chine, premier importateur au monde de métaux. Rio Tinto prenait 2,70% à 4.711,00 pence, Glencore 1,92% à 270,05 pence, Antofagasta 2,78% à 857,60 pence et BHP 2,35% à 1.895,60 pence.

Le spécialiste des services de restauration Compass était en hausse (+0,59% à 1.869,00 pence) après avoir annoncé le rachat pour 475 millions d'euros de Fazer Food Services, société présente en Scandinavie et dans les pays Baltes.

Enfin, le secteur de la distribution était pénalisé par l'avertissement sur résultat de l'enseigne de prêt-à-porter Ted Baker qui met en avant des conditions de marché toujours difficiles.

Le groupe Associated British Foods, propriétaire de l'enseigne de vêtements Primark, était en baisse (-0,95% à 2.498,00 pence), tout comme la chaîne d'habillement Next (-0,11% à 5.572,00 pence).

jbo/