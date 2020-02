Bourse de Londres : Londres préoccupée par le coronavirus

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en baisse de 0,31% lundi matin, toujours préoccupée par l'épidémie de coronavirus qui pèse sur le secteur du tourisme et du voyage.

Vers 08H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 23,24 points à 7.443,46 points.

Le marché britannique jouait de prudence compte tenu des incertitudes entourant l'épidémie partie de Chine, dont le bilan dépasse désormais les 900 morts, et ses conséquences sur l'activité économique.

Le gouvernement britannique a qualifié lundi le nouveau coronavirus de "menace grave et imminente pour la santé publique".

"Les nouveaux cas en Chine se stabilisent mais il est désormais plus mortel que le Sras. Ce que l'on ne connaît pas ce sont les dommages économiques du nouveau coronavirus", souligne Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

LE VOYAGE ET LE TOURISME SOUFFRENT. Ces secteurs faisaient les frais des inquiétudes sur le virus et d'une possible baisse de l'activité touristique. Le groupe aérien IAG perdait 0,52% à 606,60 pence, la compagnie EasyJet 1,49% à 1.488,00 pence, Whitbread, le gestionnaire des hôtels Premier Inn, 2,21% à 4.517,00 pence et InterContinental Hotels 1,21% à 4.735,50 pence.

NMC HEALTH BONDIT (+9,97% à 769,80 pence). Le gestionnaire de cliniques a annoncé avoir reçu une marque d'intérêt des sociétés d'investissement KKR et GK Investement en vue d'un possible rachat du groupe. La société explique en outre avoir écarté du conseil d'administration des actionnaires soupçonnés d'erreurs dans la publication de la valeur de leur participation.

INTU PROPERTIES GRIMPE (+6,37% à 14,25 pence). Le groupe immobilier, coté en dehors du FTSE-100, a fait part de discussions constructives avec ses actionnaires concernant une prochaine levée de fonds destinée à assainir son bilan et à réduire la dette.

jbo/lth