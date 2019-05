Bourse de Londres : Londres progresse après un long week-end

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres gagnait un peu de terrain mardi matin (+0,19%) en dépit de la persistance des tensions commerciales et au retour d'un week-end de trois jours.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 16,92 points à 7.294,65 points.

Le marché britannique prenait peu d'initiatives au lendemain d'un jour férié au Royaume-Uni et à l'entame d'une séance dénuée de rendez-vous majeur.

"Les marchés reprennent leur souffle sur fond de tensions commerciales mais cela devrait changer à l'approche d'un G20 dont ils espèrent qu'il puisse aboutir à une solution" sur ce dossier du conflit commercial sino-américain qui inquiètent les investisseurs depuis des semaines, souligne Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.

Pour Neil Wilson, analyste chez Markets.com, la place londonienne réagissait par ailleurs plutôt bien aux résultats des élections européennes malgré le score élevé du parti du Brexit, qui est arrivé en tête au Royaume-Uni.

"Le parti du Brexit a gagné mais les partisans du maintien dans l'UE se sont bien comportés avec les libéraux-démocrates et les Verts", note-t-il .

Le secteur minier profitait d'un apaisement des tensions commerciales qui représentent une menace pour l'économie de la Chine, premier importateur au monde de métaux.

Anglo American gagnait 0,68% à 1.957,20 pence, Antofagasta 1,30% à 812,40 pence, BHP 1,52% à 1.827,40 pence et Rio Tinto 3,16% à 4.788,50 pence.

L'assureur Aviva prenait 0,32% à 405,60 pence, réagissant peu à des informations du Financial Times. Ce dernier évoque une possible scission des activités britanniques, avec une séparation entre l'assurance vie et l'assurance dommages afin de simplifier l'organisation du groupe.

Le groupe de télévision ITV était en modeste hausse (+0,14% à 108,20 pence). Selon le FT, les discussions entre ITV et la BBC sont difficiles avant le lancement prévu d'ici la fin de l'année de leur service de streaming BritBox, censé concurrencer Netflix et Amazon.

Enfin, le secteur pharmaceutique était à la peine à l'image de GSK (-1,20% à 1.563,00 pence) et AstraZeneca (-1,00% à 6.028,00 pence).

jbo/mra