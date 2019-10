Bourse de Londres : Londres progresse en essayant d'y voir clair sur le Brexit

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en hausse de 0,49% lundi, dans la foulée d'un week-end de confusion sur le Brexit et avant un possible vote sur l'accord négocié entre Londres et Bruxelles.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 prenait 35,06 points à 7.185,63 points.

Le marché britannique tentait d'y voir clair sur le Brexit après un week-end lors duquel le Parlement a été contraint de repousser son vote sur l'accord de sortie et le Premier ministre Boris Johnson d'envoyer une lettre à l'UE pour demander un report.

Boris Johnson a toutefois assuré qu'il tenterait d'organiser un nouveau vote cette semaine.

La livre reculait légèrement quant à elle lundi matin, après avoir nettement progressé la semaine dernière.

"Jusqu'à présent les investisseurs sont contents du fait qu'un Brexit désordonné sera probablement évité dans deux semaines", observe Ipek Ozkardeskaya, analyste chez London Capital Group.

Mais "les incertitudes persistantes du Brexit pourraient entretenir la volatilité sur les actions britanniques avant la date-limite du 31 octobre", selon elle.

LES VALEURS EXPOSEES AU ROYAUME-UNI GRIMPENT. Ces titres profitaient des espoirs de voir s'éloigner le risque de Brexit sans accord qui serait le scénario le plus dommageable pour l'économie britannique. Le groupe de construction Taylor Wimpey prenait 2,96% à 170,40 pence, la banque RBS 2,85% à 245,10 pence, la chaîne d'habillement Next 1,51% à 6.838,00 pence et le géant des supermarchés Tesco 1,31% à 247,20 pence.

NMC HEALTH EN PLEINE FORME (+3,89% à 2.753,00 pence). Le gestionnaire de cliniques a expliqué s'attendre à un second semestre meilleur que le premier et se montre optimiste pour l'année suivante grâce à des ouvertures de lits et des gains de parts de marché.

SMITH & NEPHEW SOUFFRE (-5,14% à 1.735,50 pence). Le fabricant d'appareils chirurgicaux et de prothèses médicales Smith & Nephew a annoncé le départ de son directeur général qui était en poste depuis seulement 18 mois.

JUST EAT A LA PEINE (-4,19% à 598,80 pence). Le spécialiste de la livraison de plats préparés a dévoilé un bond de 25% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre mais a noté un ralentissement de la demande.

PRUDENTIAL CHUTE (-9,79% à 1.358,50 pence). L'assureur faisait les frais d'un recul mécanique après avoir annoncé l'achèvement de sa scission en deux groupes, avec d'un côté ses activités européennes baptisées M&G et de l'autre celles de marchés plus porteurs en Asie et aux Etats-Unis qui conserveront le nom de Prudential.

jbo/jul