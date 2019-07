Bourse de Londres : Londres prudente à l'orée d'une semaine chargée

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en légère hausse de 0,16% lundi en début de séance, prudente à l'entame d'une semaine marquée par la possible arrivée de Boris Johnson au pouvoir au Royaume-Uni et de multiples résultats d'entreprises.

Vers 07H40 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs gagnait 12,16 points à 7.520,86 points.

"Cette semaine sera tout sauf ennuyeuse mais, comme c'est souvent le cas, elle débute par une journée qui ne devrait pas rester dans les mémoires", relève Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Ce dernier évoque en particulier la vague de résultats d'entreprises prévue aux Etats-Unis, l'annonce du nouveau Premier ministre britannique mardi ou encore la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

LE SECTEUR PETROLIER GRIMPE, grâce à la nette hausse des cours du brut du fait des tensions entre l'Iran et le Royaume-Uni autour du détroit d'Ormuz. BP prenait 1,54% à 525,70 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 1,04% à 2.569,00 pence.

ITV A LA PEINE, à quelques jours de la présentation des résultats du groupe de télévision (-3,31% à 106,55 pence) pour le deuxième trimestre avec des recettes publicitaires attendues sous pression malgré les fortes audiences de son émission de télé-réalité Love Island.

CENTRICA LACHE DU LEST. Le propriétaire du fournisseur d'électricité et de gaz British Gas (-1,40% à 89,00 pence) s'apprête à annoncer une baisse de son dividende afin de faire face à un environnement de marché défavorable et à des pertes massives de clients.

jbo/pn/jul