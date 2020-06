Bourse de Londres : Londres prudente au lendemain d'une chute

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en légère hausse de 0,21% vendredi matin, prudente au lendemain d'une forte chute et après la publication d'un effondrement record du PIB au Royaume-Uni.

Vers 08H10 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 12,50 points à 6.089,20 points.

"Après le plongeon de jeudi (...) les marchés européens font une pause malgré des chiffres terribles au Royaume-Uni", souligne Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Les investisseurs avaient mal réagi jeudi à des commentaires de la banque centrale américaine évoquant une reprise poussive, ainsi qu'aux craintes de seconde vague de contaminations aux Etats-Unis.

Le Royaume-Uni a quant à lui subi une chute de 20,4% de son produit intérieur brut (PIB) en avril sur un mois, un record, selon des chiffres officiels publiés vendredi.

Mais le marché n'a pas semblé plus inquiet que cela.

"Les chiffres du PIB sont choquants mais pas nécessairement surprenants. Les investisseurs ont eu de nombreux avertissements sur ce qui allait arriver", selon M. Campbell.

LE SECTEUR AERIEN SE REPREND. Ces valeurs rebondissaient après avoir plongé la veille en raison des inquiétudes du marché sur la reprise économique. En outre, British Airways, EasyJet et Ryanair ont lancé une action en justice contre le gouvernement britannique à propos de la quarantaine pour les voyageurs arrivant dans le pays. IAG, propriétaire de British Airways, prenait 3,54% à 272,20 pence et EasyJet 4,45% à 794,00 pence.

INFORMA BONDIT (+9,28% à 474,50 pence). Le spécialiste de l'organisation d'événements explique que son activité reste perturbée par la pandémie mais table sur une reprise en Chine à partir de juillet

CENTRICA (-1,40% à 39,56 pence) ET JOHNSON MATTHEY RECULENT (-0,29% à 2.037,00 pence). Ces deux titres, respectivement fournisseur d'énergie et groupe d'ingénierie, souffraient après avoir annoncé la veille de lourdes restructurations et la suppression de milliers d'emplois en raison de la pandémie.

jbo/sl