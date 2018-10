Bourse de Londres : Londres prudente avant le chômage britannique

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait autour de l'équilibre mardi matin (+0,03%), prudente en raison des négociations incertaines sur le Brexit et dans l'attente de chiffres sur le chômage et les salaires au Royaume-Uni.

Vers 07H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 2,21 points à 7.031,43 points.

Le marché britannique surveillait de près les développements autour des discussions sur le Brexit à la veille du début d'un sommet européen à Bruxelles.

La livre, baromètre de l'humeur des investisseurs sur le sujet, se stabilisait pour l'heure en raison de signaux contradictoires, alors que "le président du Conseil européen Tusk a prévenu qu'un Brexit sans accord devenait de plus en plus probable, tandis que la Première ministre May et le président français Macron se sont montrés plus conciliants", note Artjom Hatsaturjants, analyste chez Accendo Markets.

La Bourse de Londres attendait par ailleurs la publication des chiffres du chômage à fin août qui comprendront des données sur l'évolution des salaires au Royaume-Uni, lesquelles seront particulièrement regardées, au moment où l'inflation a repris sa marche en avant dans le pays.

L'indice vedette souffrait d'un repli des valeurs pétrolières, après leur bond de la veille sur fond de tensions économiques et diplomatiques autour de l'Arabie Saoudite. BP perdait 0,63% à 555,90 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,35% à 2.532,50 pence.

Le secteur minier faisait par ailleurs grise mine à l'image de Glencore (-1,40% à 314,20 pence) et du producteur d'or Fresnillo (-2,02% à 893,80 pence).

Les valeurs de la distribution réagissaient par ailleurs aux chiffres de ventes à début octobre dans les supermarchés publiés par le cabinet Kantar. Tesco, dont les ventes ont à peine progressé, souffrait (-0,83% à 214,20 pence), contrairement à Morrisons (+0,28% à 248,30 pence) dont l'activité a été plus vigoureuse.

Enfin, le cigarettier British American Tobacco (BAT) perdait 0,71% à 3.307,50 pence après avoir maintenu sa prévision de croissance de ses résultats en 2018, malgré des effets de changes contraires et un revers dans la cigarette électronique aux Etats-Unis.

jbo/evs