Bourse de Londres : Londres prudente face à la Chine et au Brexit

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres progressait d'un modeste 0,14% lundi en début de séance, prudente après des statistiques montrant un ralentissement de la croissance chinoise et avant de nouveaux débats parlementaires au Royaume-Uni sur le Brexit.

Vers 09H00 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs grappillait 9,45 points à 6.977,78 points.

"Les deux obsessions du marché - la Chine et le Brexit - restent clairement au centre de l'attention en cette seconde quinzaine de janvier", a expliqué Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Côté chinois, Pékin a fait état d'un taux de croissance de 6,6% du produit intérieur brut en 2018, son rythme le plus faible en 28 ans.

Les investisseurs ne réagissaient toutefois pas de façon marquée à cette information, en partie attendue, et les compagnies minières très sensibles à la conjoncture chinoise étaient peu affectées à la Bourse de Londres. Antofagasta cédait certes 1,61% à 841 pence et BHP 0,44% à 1.621,40 pence, mais Anglo American, Glencore et Rio Tinto étaient tous trois peu ou prou stables.

Sur le front du Brexit, la Première ministre britannique Theresa May présente lundi son "plan B" pour le Brexit aux députés qui ont massivement rejeté la semaine dernière l'accord de divorce qu'elle avait difficilement négocié avec l'Union européenne.

Parmi les valeurs les plus exposées aux vicissitudes des négociations sur le Brexit, les compagnies aériennes remontaient après avoir été chahutées en fin de semaine dernière. La compagnie à bas coût EasyJet grimpait de 1,83% à 1.193,50 pence et le groupe IAG (compagnies British Airways et Iberia, entre autres) gagnait 1,58% à 628,20 pence.

Côté baisses, le groupe de magasins de bricolage Kingfisher fermait la marche en perdant 3,88% à 218 pence.

pn/jbo/evs