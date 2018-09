Bourse de Londres : Londres quasi inchangée en début de séance

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres était quasi inchangée lundi en début de séance (-0,07%), malgré la baisse de l'action d'Associated British Foods pénalisée par le repli des cours du sucre en Europe.

Vers 07H40 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs s'effritait de 5,40 points à 7.272,30 points.

Dans un marché dépourvu de nouvelle macroéconomique marquante, les investisseurs étaient prudents et réagissaient à quelques rares nouvelles ciblées.

Le groupe d'agro-alimentaire et d'habillement Associated British Foods connaissait de loin l'évolution la plus marquante, abandonnant 2,95% à 2.203 pence. Il a prévenu dans un rapport d'activité qu'il allait continuer de subir l'impact négatif de la baisse des cours des prix du sucre en Europe - même si ses résultats sont soutenus par ailleurs par son enseigne de vêtements bon marché Primark.

Les valeurs minières étaient en repli, sur fond d'inquiétude persistante quant à la guerre commerciale sino-américaine: Glencore s'enfonçait de 1,47% à 291,60 pence, Antofagasta de 1,45% à 733,40 pence et Anglo American de 0,92% à 1.461,80 pence.

Côté hausses, la chaîne de supermarchés Morrison gagnait 1,51% à 265,85 pence et la banque RBS montait de 0,94% à 247,30 pence.

pn/nas