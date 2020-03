Bourse de Londres : Londres rebondit

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres rebondissait mardi après sa chute des derniers jours, profitant notamment du rebond des prix du brut.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs cotées gagnait 2,15% à 5.683,24 points vers 08H50 GMT.

Pour Ipek Ozkardeshkaya, analyste de Swissquote Bank, "les informations selon lesquelles l'épidémie de coronavirus pourrait approcher de son pic devraient freiner les pressions baissières".

Les prix du pétrole repartaient à la hause mardi après être tombés à des plus bas en 18 ans, les investisseurs se félicitant des mesures de relance prises par les Etats face à la crise économique entraînée par l'épidémie de coronavirus.

Le baril de WTI pour livraison en mai, référence sur le marché américain, prenait plus de 5% et le Brent près de 2% vers 08H50 GMT.

La pandémie de coronavirus continue ses ravages mardi sur une planète pourtant largement confinée: les Etats-Unis, où l'épidémie s'accélère, sonnent la mobilisation générale tandis que l'Europe, qui concentre la majorité des décès, attend fébrilement le pic de la crise, qui a déjà fait 37.000 morts dans le monde.

PETROLIERES Royal Dutch Shell (+5,56% à 1.332,20 pence) a indiqué que l'impact du Covid-19 ne serait pas encore clairement perceptible dans ses comptes du 1er trimestre. L'action bénéficiait du rebond des cours de l'or noir tout comme celle de BP (2,90% à 33,00 pence).

WPP (6% à 465,80 pence) Le géant publicitaire s'attend à des résultats en baisse en mars comparé à janvier et février dans les régions touchées par le Covid-19 même si son activité se normalise en Chine. Il suspend ses rachats d'actions et son versement de dividende en plus d'autres mesures d'économie pour traverser la crise sanitaire.

IMPERIAL BRANDS Le groupe de tabac bondissait de 10% à 1.466,80 pence après avoir indiqué que ses ventes n'avaient pour l'instant pas souffert de l'épidémie.

