Bourse de Londres : Londres rebondit à l'ouverture

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert sur un rebond vendredi à l'issue d'une semaine orientée à la baisse, même si les inquiétudes liées au Brexit et à la pandémie planent encore sur le marché.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 1,17% à 5.900,63 points vers 08H00 GMT.

"Le FTSE rebondit mais le Covid-19 et les inquiétudes liées au Brexit pourraient limiter les gains", commente Fiona Cincotta, analyste de City Index.

Angela Merkel a appelé jeudi soir à Bruxelles à des compromis de part et d'autre pour débloquer les négociations commerciales post-Brexit entre Londres et l'UE, avant une prise de position du Premier ministre britannique Boris Johnson attendue vendredi.

La chancelière allemande s'exprimait à l'issue de la première journée d'un sommet des Vingt-Sept dont "les résultats" étaient attendus par Boris Johnson pour se prononcer sur la suite des pourparlers.

RIO TINTO (+1,36% à 4.721,00 pence) Le groupe minier a averti dans un point trimestriel sur sa production que l'exploitation mondiale d'acier hors de Chine a chuté fortement à cause de la crise du Covid-19, dont la résurgence ajoute à l'incertitude des perspectives économiques. L'action bénéficiait toutefois d'une relative faiblesse de la livre ces derniers jours.

WETHERSPOON (-9,27% à 871,00 pence) Le groupe de pubs dégringolait après avoir dévoilé un exercice dans le rouge à cause des restrictions imposées au secteur des restaurants et bars au Royaume-Uni, l'un des plus touchés par l'impact de la pandémie.

