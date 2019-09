Bourse de Londres : Londres rebondit à l'ouverture grâce aux pétrolières

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a ouvert en léger rebond mardi, tirée par les valeurs pétrolières qui profitaient de l'envolée des prix du pétrole à la suite des attaques sur des installations pétrolières saoudiennes.

L'indice FTSE des principales valeurs prenait 0,28% à 7.341,62 points vers 08H45 GMT.

Le rebond était toutefois très modéré car "les retombées des frappes sur les installations pétrolières saoudiennes continue de rogner la confiance des investisseurs", remarque Neil Wilson, analyste du site Markets.Com.

Les derniers développements resteront particulièrement surveillés aujourd'hui, d'autant que les États-Unis semblent prêts à riposter après ces attaques "sans précédent", qui ont réveillé la crainte d'une confrontation militaire avec l'Iran, mis en cause plus ou moins directement par Washington et Ryad.

Lundi, le prix du Brent coté à Londres avait enregistré la plus forte progression de son histoire, en clôturant en hausse de 14,6%. Vers 08H45 GMT mardi, il se repliait de seulement 0,54% à 68,64 dollars, tandis qu'à New York le WTI cédait 1,02% à 62,26 dollars dans les échanges électroniques.

Par ailleurs, l'espoir de parvenir à un accord sur le Brexit a été refroidi lundi par une rencontre entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président de la Commission européenne qui s'est soldée sans progrès apparent pour sortir de l'impasse.

Les marchés scrutaient par ailleurs la Banque centrale américaine (Fed), qui devrait à nouveau baisser les taux d'intérêt mercredi en guise d'assurance contre les risques de ralentissement liés aux tensions commerciales et à la perte de vitesse en Europe.

PETROLIERES EN FORME Royal Dutch Shell gagnait 1,31% à 2.353,50 pence et BP 0,91% à 529,40 pence.

DIAGEO FERME Le groupe de spiritueux fait face à une grève potentielle de ses ouvriers à partir de mardi soir à la suite de l'échec de négociations salariales, mais l'action ne faiblissait pas: +1,22% à 3.276,00 pence.

ved/jul