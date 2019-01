Bourse de Londres : Londres rebondit après un début d'année morose

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en nette hausse de 0,72% vendredi matin, se reprenant après un début d'année morose grâce à de meilleures nouvelles concernant l'économie de la Chine et les relations commerciales sino-américaines.

Vers 08H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 48,08 points à 6.740,74 points.

Le marché britannique était en meilleure forme en cette fin de semaine après avoir connu des premières séances de 2019 difficiles sur fond de craintes quant à la croissance mondiale.

Les investisseurs renouaient avec un certain optimisme après "une solide publication du PMI dans les services en Chine" et l'engagement de Pékin d'adopter "des mesures accrues de soutien pour aider à financer les entreprises et nourrir la croissance", résument les analystes chez Accendo Marekts.

Selon un indicateur indépendant, l'indice PMI calculé par le cabinet IHS, l'activité dans les services en Chine a continué à progresser le mois dernier, ce qui a rassuré des marchés qui s'étaient inquiétés ces derniers jours d'un coup de mou dans l'industrie du géant asiatique.

Les informations sur le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine ont par ailleurs pris un tour plus positif, Pékin ayant confirmé une visite des négociateurs américains en début de semaine prochaine.

Le secteur minier menait le rebond sur le marché, ces valeurs étant très dépendantes de la Chine, le premier importateur au monde de métaux. Antofagasta prenait 1,95% à 752,40 pence, Anglo American 2,04% à 1.708,80 pence, Glencore 2,17% à 274,90 pence et Rio Tinto 1,72% à 3.705,50 pence.

De même, les compagnies pétrolières gagnaient du terrain à la faveur d'une hausse des cours du brut. BP engrangeait 1,83% à 518,00 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 1,23% à 2.394,00 pence.

Le secteur financier profitait également de la meilleure humeur des marchés à l'image de la banque RBS (+1,41% à 216,10 pence) et du gérant d'actifs Schroders (+1,89% à 2.485,00 pence).

Les valeurs de la construction étaient bien orientées en dépit d'un fort ralentissement des prix de l'immobilier résidentiel au Royaume-Uni en 2018 selon Nationwide. Persimmon avançait de 0,95% à 1.965,50 pence et Taylor Wimpey de 0,76% à 138,75 pence.

Enfin, quelques distributeurs se trouvaient parmi la poignée de valeurs en baisse. Morrisons perdait 0,42% à 215,65 pence et Sainsbury's 1,60% à 258,80 pence.

