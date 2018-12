Bourse de Londres : Londres rebondit au lendemain d'une chute

Avec chiffres de clôture définitifs

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a fortement rebondi de 1,10% vendredi, tirée vers le haut par le secteur pétrolier et récupérant une partie du terrain perdu la veille lors de sa lourde chute.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 74,06 points, à 6.778,11 points, selon des chiffres définitifs. Sur la semaine écoulée, il a perdu 2,90%, en raison d'un repli de 3,15% jeudi.

"Les places boursières européennes ont nettement progressé après l'impressionnant rebond des marchés américains la nuit dernière", relève David Madden, analyste chez CMC Markets.

L'indice londonien, qui avait pris un temps plus de 2%, a toutefois ralenti le rythme dans l'après-midi, alors que Wall Street faiblissait après les chiffres du chômage pour novembre.

"La hausse du nombre d'emplois aux Etats-Unis est moins bonne que prévu mais les salaires restent solides, ce qui ne rassure toutefois pas les marchés qui s'interrogent sur les effets de la guerre commerciale", remarque Chris Beauchamp, analyste chez IG.

Le marché britannique a profité de la hausse des cours du pétrole grâce à l'accord annoncé à l'issue de la réunion de l'Opep et de ses alliés sur une baisse commune de leur production de 1,2 million de barils par jour dans l'espoir de redresser les prix.

Les compagnies pétrolières ont grimpé, à l'image de BP (+2,28% à 514,80 pence) et Royal Dutch Shell (action "B", +2,76% à 2.365,00 pence).

Le secteur minier s'est repris. Anglo American a gagné 3,30% à 1.607,80 pence et Rio Tinto 2,02% à 3.584,50 pence.

Le géant de la distribution Tesco a été recherché (+4,15% à 201,80 pence) après une note positive des analystes de BNP Paribas.

Le groupe de construction Berkeley a engrangé 1,05% à 3.356,00 pence après avoir publié une baisse de ses profits au premier semestre mais maintenu ses objectifs de moyen terme.

Enfin, la principale baisse du jour a été subie par le groupe de vêtements et d'agroalimentaire Associated British Foods (-4,60% à 2.242,00 pence). L'entreprise a expliqué que l'activité de son enseigne Primark était difficile en novembre et a fait part d'un prévision morose pour son activité sucrière à cause de la baisse des prix du sucre en Europe.

