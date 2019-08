Bourse de Londres : Londres rebondit de 0,38% après les chutes du début de semaine

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé mercredi en hausse de 0,38%, profitant d'une accalmie apparente dans les tensions commerciales sino-américaines pour tenter un timide rebond après les chutes du début de semaine.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a gagné 27,01 points pour terminer à 7.198,70 points.

Il avait perdu plus de 3% en cumulé lors des sessions de lundi et mardi, du fait des inquiétudes croissantes autour de la guerre commerciale entre Washington et Pékin. La journée de mercredi n'a toutefois pas connu de nouvelle montée de tension sur le sujet, aussi des investisseurs ont-ils acheté des actions à prix réduits.

"Tout ça ne démontre pas une atmosphère de grande confiance, on a l'impression que ce rebond est très fragile", a toutefois prévenu David Madden, analyste chez CMC Markets UK.

FRESNILLO BRILLE (+5,58% à 680,80 pence). La compagnie minière spécialiste de l'or a profité d'une nouvelle montée du cours du métal jaune, une valeur refuge prisée des investisseurs dans un contexte de tensions commerciales. L'once d'or a dépassé dans la journée le seuil symbolique des 1.500 dollars pour la première fois depuis avril 2013.

NMC HEALTH S'ECROULE (-11,43% à 2.000 pence). Le gestionnaire de cliniques a fait l'objet d'intenses spéculations sur le marché et subi un brusque mouvement de vente en seconde partie de séance, qui a même entraîné une brève suspension de sa cotation.

STANDARD LIFE ABERDEEN DECOIT (-7,52% à 260,60 pence). Les chiffres d'affaires et bénéfices semestriels du gestionnaire d'actifs ont déçu, entraînant son titre en forte baisse.

GLENCORE S'ENFONCE (-2,20% à 226,25 pence). Le géant suisse du négoce des matières premières a annoncé la suspension de la production de sa mine de cobalt de Mutanda, en République démocratique du Congo (RDC), après la chute des cours du métal bleu enregistrée depuis l'année dernière. Le groupe minier a fait état d'une dégringolade de 92% de son bénéfice net semestriel, dans un contexte de baisse généralisée des cours des métaux.

pn/ktr/alb