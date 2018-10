Bourse de Londres : Londres rebondit de 0,48%

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé lundi en hausse de 0,48%, soutenue par des achats opportunistes après la baisse de la semaine précédente, une livre faible et des compagnies minières en pleine forme.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a gagné 33,31 points pour terminer à 7.029,22 points.

La place londonienne a profité des mouvements d'achats de chasseurs de bonnes affaires, "des investisseurs étant attirés par les bonnes opportunités permises par la baisse de la semaine dernière", a expliqué Chris Beauchamp, analyste chez IG.

Elle a aussi bénéficié d'une baisse de la livre sterling face à l'euro, liée aux difficultés des négociations entourant le Brexit. La baisse de la livre profite souvent à des multinationales cotées à Londres qui voient dès lors augmenter la valeur de leurs revenus tirés de l'étranger, lorsqu'elles en convertissent le montant en livres.

Parmi ces dernières, le spécialiste des services éducatifs Pearson a augmenté de 1,90% à 792,40 pence, le cigarettier British American Tobacco de 1,80% à 3.331 pence et le groupe de produits d'hygiène Reckitt Benckiser de 1,24% à 6.540 pence.

Les compagnies minières ont été recherchées, notamment les spécialistes de l'or qui profitent de la bonne tenue des cours du métal jaune. Randgold Resources s'est envolé de 5,15% à 6.082 pence et Fresnillo de 4,08% à 912,20 pence. Les compagnies plus généralistes ont néanmoins aussi gagné du terrain en Bourse, Rio Tinto 1,69% à 3.736,50 pence et Glencore 1,61% à 318,65 pence.

Côté baisses, le secteur de la distribution a fait pale figure après l'avertissement sur résultat de la société de vêtements Superdry. Marks and Spencer a perdu 1,91% à 292,80 pence et Associated British Foods (enseigne Primark) a lâché 1,73% à 2.266 pence.

Le groupe de défense BAE Systems a chuté pour sa part de 3,83% à 561,80 pence. Des opérateurs craignent pour les affaires du groupe avec l'Arabie saoudite, à qui il vend des avions de combat, en pleine polémique autour de la disparition du journaliste Jamal Khashoggi critique du pouvoir de Ryad.

