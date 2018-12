Bourse de Londres : Londres rebondit de 0,96% après sa chute de jeudi

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres rebondissait quelque peu de 0,96% vendredi en début de séance, après sa chute de plus de 3% jeudi sur fond d'inquiétude autour de la relation commerciale sino-américaine.

Vers 08H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs gagnait 64,64 points, à 6.768,69 points.

"Le FTSE-100, comme les autres indices européens, se reprend un peu après les pertes de la veille, grâce à une remontée enregistrée à Wall Street en fin de séance", a expliqué Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

Il a toutefois prévenu que l'indice britannique pourrait demeurer volatile dans les jours à venir. "Pour le FTSE, tout ne se réduit pas à la guerre commerciale ou à la Banque centrale américaine, il y a un risque politique évident autour du vote sur le Brexit" à la Chambre des communes mardi, a ajouté l'analyste.

La Première ministre britannique Theresa May se débat en effet pour convaincre les députés de voter pour l'accord de sortie de l'UE qu'elle a conclu avec les dirigeants des 27 pays du bloc continental. Un accord du Parlement à Westminster semble tout sauf assuré.

En attendant, des opérateurs profitaient de la chute de 3,15% de l'indice vedette jeudi pour partir à la chasse aux bonnes affaires, ce qui dopait un certain nombre de valorisations. Parmi les principales hausses du début de séance figuraient celles du géant de la distribution Tesco (+3,28% à 200,10 pence), de la compagnie minière Antofagasta (+2,58% à 779,60 pence) et du groupe industriel Melrose (+2,14% à 159,85 pence).

Les majors pétrolières remontaient aussi un peu la pente, après avoir chuté jeudi à l'avenant des cours de l'or noir sur fond de réunion des grands pays producteurs autour de l'Opep à Vienne. Royal Dutch Shell (action "B") gagnait 1,65% à 2.339,50 pence et BP 1,17% à 509,20 pence.

La principale baisse du début de séance était subie par le groupe de vêtements et d'agroalimentaire Associated British Foods, qui cédait 2,13% à 2.300 pence. L'entreprise a répété dans un rapport d'activité que les bénéfices de son activité sucrière seraient nettement réduits cette année à cause de la baisse des prix du sucre en Europe.

pn/jbo/th