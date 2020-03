Bourse de Londres : Londres rebondit de plus de 2% à l'ouverture

Ajoute déclaration BoE

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres rebondissait de plus de 2% à l'ouverture lundi grâce aux espoirs d'intervention des autorités pour soutenir l'économie mondiale face à l'épidémie de coronavirus, après avoir enregistré sa pire semaine depuis la crise financière.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs cotées prenait 2,20% à 6.725,46 points à 09H00 GMT. La semaine dernière, il avait dévissé de plus de 11%, sa pire dégringolade hebdomadaire depuis 2008.

"Les actions rebondissent grâce aux espoirs de stimuli" budgétaires et monétaires pour contrer les effets du coronavirus sur l'économie des pays touchés, remarque David Madden, analyste de CMC Markets.

Les ministres des Finances du G7 et ceux de l'Eurogroupe auront notamment un entretien téléphonique cette semaine pour "coordonner leurs réponses" face à l'impact du coronavirus sur la croissance mondiale, a indiqué le ministre français Bruno Le Maire.

Une réunion similaire de l'Eurogroupe est également prévue mercredi, a-t-il précisé, ajoutant qu' "il y aura une action concertée".

La Banque d'Angleterre "travaille étroitement avec le Trésor et la FCA (le régulateur financier, ndlr) ainsi que nos partenaires internationaux pour s'assurer que tout est mis en oeuvre pour protéger la stabilité financière et monétaire", a par ailleurs souligné dans une déclaration reçue par l'AFP l'institut monétaire britannique.

La Réserve fédérale américaine et la Banque du Japon se sont de leur côté dites prêtes à agir si besoin.

Le bilan mondial de l'épidémie de nouveau coronavirus a dépassé lundi le cap des 3.000 morts, essentiellement en Chine, après l'annonce par les autorités chinoises de 42 nouveaux décès.

Le nombre de contagions a explosé en Italie dimanche, avec quelque 500 nouveaux cas.

PETROLIERES Les valeurs pétrolières remontaient grâce à un rebond des cours de l'or noir. BP prenait 3,85% à 411,40 pence et Royal Dutch Shell 4,17% à 1.733,00 pence.

AERIENNES Les titres des transporteurs aériens continuaient de dévisser à cause de la chute du trafic entraînée par l'épidémie de Covid-19. Easyjet cédait 2,09% à 1.077,60 pence et IAG, maison mère de British Airways et Iberia, chutait de 5,34% à 446,80 pence, bonne dernière du tableau.

HISCOX (+6,61% à 1.307,00 pence) L'assureur a publié des résultats annuels en baisse malgré une hausse des primes vendues. Il a par ailleurs déclaré que l'impact du coronavirus sur ses comptes et sur les demandes d'indemnisation reçues était pour l'instant mineur même s'il est encore tôt pour l'estimer.

