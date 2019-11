Bourse de Londres : Londres rebondit fortement après deux jours de baisse

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a fortement rebondi vendredi (+1,22%), profitant de propos jugés rassurants de la Chine sur le commerce et de la hausse de multinationales dans la foulée d'une livre faible.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 88,26 points à 7.326,81 points. Sur la semaine écoulée, il a gagné 0,33%.

Le marché britannique s'est ressaisi après avoir nettement reculé lors des deux dernières séances en raison des craintes autour des relations sino-américaines.

"Les marchés semblent d'humeur plus positive dans une semaine qui a eu son lot de pessimisme en raison de discussions commerciales qui piétinent", relève Joshua Mahony, analyste chez IG.

"Malgré le possible soutien de Trump aux activistes de Hong Kong, Xi Jinping a estimé qu'il pouvait encore y avoir un accord commercial", selon lui.

Le président chinois a indiqué ne pas vouloir déclencher une guerre commerciale tout en précisant ne pas en avoir peur.

Les marchés ont tendance à accueillir favorablement toute baisse des tensions entre Washington et Pékin, au moment où ils redoutent qu'un conflit commercial durable ne pénalise trop lourdement la croissance mondiale.

Enfin, la place londonienne a bénéficié de la hausse de multinationales en raison d'une baisse de la livre sterling consécutif à une première estimation peu encourageante de l'indice PMI pour l'activité privé en novembre au Royaume-Uni, qui a reculé à un niveau plus vu depuis juillet 2016 peu après le vote pour le Brexit.

LE SECTEUR MINIER GRIMPE. Ces valeurs sont très dépendantes de la conjoncture mondiale et sont parmi les plus sensibles à l'évolution des tensions commerciales. BHP a pris 2,39% à 1.710,20 pence et Rio Tinto 2,14% à 4.184,50 pence.

LES MULTINATIONALES BRILLENT. La baisse de la livre est une bonne nouvelle pour ces entreprises qui réalisent une bonne part de leurs résultats dans d'autres devises mais publient leurs comptes en monnaie britannique. Le spécialiste des services de restauration Compass a gagné 1,40% à 2.033,00 pence et le groupe de services éducatifs Pearson 1,72% à 651,00 pence.

MARKS AND SPENCER PROGRESSE (+2,70% à 191,95 pence). La chaîne de magasins, cotée en dehors du FTSE-100, a nommé un haut responsable de l'enseigne de supermarchés Tesco, Richard Price, à la tête de sa division de vêtements et de produits de la maison, avec pour objectif de relancer ces activités qui sont à la peine depuis de longs mois.

FRESNILLO SOUFFRE (-6,28% à 531,00 pence). Le producteur d'or a été pénalisé par la meilleure humeur du marché qui se détourne des valeurs refuge comme le métal précieux.

jbo/ktr/evs