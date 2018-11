Bourse de Londres : Londres rebondit grâce au secteur minier et à Vodafone

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres reprenait des couleurs mardi matin (+0,41%) grâce au secteur minier et après les résultats de l'opérateur télécoms Vodafone, en attendant les chiffres du chômage britannique.

Vers 09H00 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 29,05 points à 7.082,13 points.

"Les marchés européens ont commencé à rebondir mardi matin, évitant de nouvelles pertes malgré le recul du secteur technologique pendant la séance américaine", relève Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

Les investisseurs à Londres vont surveiller dans la matinée la publication des chiffres du chômage pour septembre au Royaume-Uni, avec des données particulièrement suivies sur l'évolution des salaires.

Ils auront aussi l'oeil sur la poursuite des négociations sur le Brexit qui sont en phase de "dénouement" selon la Première ministre britannique Theresa May.

En attendant, sur le marché boursier, "une meilleure santé des banques, des gains pour Antofagasta et Glencore et un bond de Vodafone permettaient de compenser la baisse de BP et Shell", selon M. Campbell.

L'opérateur télécoms Vodafone grimpait (+7,23% à 154,80 pence), prenant la tête du FTSE-100 après des résultats semestriels mitigés. Le marché préférait retenir les perspectives financières un peu meilleures pour l'année plutôt que l'énorme perte sur le semestre liée notamment au coût de la vente de ses activités en Inde.

Le groupe industriel Melrose Industries était recherché (+3,76% à 171,10 pence) après un rapport d'activité sans mauvaise surprise au troisième trimestre et le maintien de ses objectifs annuels.

Le secteur minier était bien orienté de son côté, à l'image de Glencore (+1,09% à 300,25 pence) et Antofagasta (+1,46% à 778,80 pence).

De même, les banques allaient de l'avant, signe de la meilleure humeur des investisseurs, prêts à se tourner vers les valeurs jugées les plus risquées. Barclays prenait 0,69% à 171,92 pence et HSBC 0,68% à 639,20 pence.

Le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca gagnait 0,58% à 6.287,00 pence après avoir cédé les droits aux Etats-Unis d'un traitement contre les maladies respiratoires pour 1,5 milliard de dollars.

Le groupe de construction Tayor Wimpey souffrait (-2,54% à 158,95 pence) après de bons résultats pour le premier semestre, tempérés toutefois par un discours prudent sur les risques économiques et politiques et leur possible effet sur la confiance des clients.

Enfin, les valeurs pétrolières accusaient le coup, en raison d'une nouvelle baisse des cours après des propos de Donald Trump demandant à l'Arabie Saoudite de ne pas réduire ses exportations. BP perdait 0,78% à 524,00 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,50% à 2.467,50 pence.

