Bourse de Londres : Londres recule, affaiblie par Apple

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres perdait du terrain jeudi matin (-0,33%), dans le sillage des places asiatiques après un abaissement surprise des objectifs de ventes du géant américain Apple.

Vers 08H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 22,05 points à 6.712,18 points.

Le marché britannique doutait comme les Bourses asiatiques après l'annonce par Apple d'une baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires au premier trimestre, en raison d'un ralentissement du marché chinois.

"La baisse des marchés intervient après un rare abaissement des objectifs de la part de Apple", selon les analystes chez Accendo Markets.

Le fait que le groupe américain pointe la Chine "alimente les craintes d'un ralentissement de la croissance mondiale et (de l'impact de) la guerre commerciale", soulignent-ils.

La place londonienne avait notamment été ébranlée la veille par un indicateur décevant en Chine, avant de se reprendre en fin de séance.

Le secteur minier souffrait encore jeudi après l'avertissement de Apple sur la Chine, le pays étant le premier importateur au monde de métaux. Anglo American perdait 1,17% à 1.690,40 pence, Antofagasta 2,08% à 754,40 pence, BHP 1,29% à 1.610,60 pence et Rio Tinto 1,41% à 3.638,50 pence.

En revanche, la chaîne d'habillement Next brillait (+5,29% à 4.398,00 pence) en tête du FTSE-100. Le groupe s'est certes montré pessimiste sur ses perspectives mais les investisseurs ont apprécié que ses ventes aient été meilleures que prévu lors de la période cruciale de fin d'année.

Dans le sillage de Next, ses concurrents progressaient à l'image des magasins Marks and Spencer (+3,43% à 256,50 pence) et du groupe Associated British Foods (+2,56% à 2.125,00 pence), propriétaire de l'enseigne Primark.

jbo/jul