Bourse de Londres : Londres recule au terme d'une séance calme

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a perdu du terrain mercredi (-0,53%), au terme d'une séance peu animée et dans un marché peu perturbé par le débat présidentiel américain entre Donald Trump et Joe Biden.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 31,40 points à 5.866,10 points.

Le marché britannique a évolué dans de faibles marges tout au long d'une séance dénuée de nouvelles majeures.

"Un premier débat présidentiel amer a été pauvre sur le fond et n'a rien eu pour intéresser ou déranger les marchés", résume Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Les investisseurs à Londres ont en outre été peu aidés par des indicateurs encourageants aux Etats-Unis avec de solides créations d'emplois dans le secteur privé en septembre.

Au Royaume-Uni, le marché a par ailleurs été peu surpris par la très légère révision de la chute du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre, avec un recul de 19,8% contre 20,4% pour une première estimation.

ROYAL DUTCH SHELL (ACTION "B") RECULE (-1,70% à 940,20 pence). Le géant pétrolier anglo-néerlandais Royal Dutch Shell a annoncé qu'il prévoyait de supprimer 7.000 à 9.000 postes dans le cadre d'une vaste restructuration pour réduire ses coûts face à la chute de la demande et des cours du pétrole.

COMPASS SOUFFRE (-3,23% à 1.169,00 pence). Le groupe de restauration collective a enregistré une baisse de 44% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre (décalé) à cause de la pandémie mais s'attend à une amélioration avec la réouverture partielle de l'économie et notamment des écoles dans de nombreuses régions. Il prévoit, pour son exercice qui s'achève mercredi, un chiffre d'affaires en baisse de 19% sur un an et une marge opérationnelle de 3%.

WILLIAM HILL PROGRESSE (+1,39% à 278,00 pence). Le groupe de paris a accepté une offre de rachat du géant américain des casinos Caesars pour 2,9 milliards de livres. Le cours de Bourse en clôture est toutefois supérieur au prix proposé suggérant que le marché spécule sur une offre plus élevée d'un autre prétendant.

