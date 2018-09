Bourse de Londres : Londres recule de 0,28% à cause d'une livre plus forte

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres reculait de 0,28% mardi en début de séance, sous la pression d'une livre sterling renforcée par des commentaires positifs du négociateur de l'UE sur le Brexit.

Vers 07H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 20,60 points à 7.258,70 points.

"Le FTSE reste sous la pression d'une livre plus forte, qui a été dopée par des commentaires du négociateur en chef de l'UE Barnier sur la possibilité de conclure un accord sur le Brexit dans six à huit semaines", a expliqué Artjom Hatsaturjants d'Accendo Markets.

Une livre sterling plus vigoureuse pèse négativement sur les actions des multinationales britanniques, dont les revenus tirés de l'étranger sont réduits, une fois convertis en livre, lorsque cette dernière augmente.

Parmi ces grands groupes internationaux, les cigarettiers étaient en première ligne: British American Tobacco cédait 1,34% à 3.604,50 pence et Imperial Brands 1,07% à 2.669,50 pence. Le groupe agro-alimentaire Associated British Foods, propriétaire de l'enseigne de vêtements Primark, perdait pour sa part 0,89% à 2.237 pence et le spécialiste des services éducatifs Pearson abandonnait 0,77% à 879,60 pence.

A l'opposé, la principale hausse de la matinée profitait, de loin, à Ashtead Group qui bondissait de 3,20% à 2.353 pence. Le loueur de matériel industriel et pour la construction a publié un chiffre d'affaires et un bénéfice avant impôt pour le premier trimestre supérieurs aux attentes.

