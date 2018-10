Bourse de Londres : Londres recule de 1,16% à cause du budget italien

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé lundi en nette baisse de 1,16%, cédant aux inquiétudes autour du budget italien à l'instar des autres places financières européennes.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 85,21 points pour terminer à 7.233,33 points.

Le marché londonien a cédé "au rebond du conflit entre l'Italie et l'UE à propos du déficit budgétaire italien", a expliqué Connor Campbell, analyste chez Spreadex. La Bourse de Londres avait pourtant mieux tenu le choc à l'ouverture que les autres places financières européennes, mais elle a fini par franchement perdre du terrain en seconde partie de séance.

Le secteur financier a été particulièrement exposé: le loueur de matériel industriel Ashtead a perdu 5,26% à 2.181 pence, la société d'investissement Melrose Industries a chuté de 5,45% à 181,30 pence et le groupe de services financiers Hargreaves Lansdown a cédé 3,27% à 2.039 pence.

Du côté des grandes banques, Standard Chartered a perdu 2,39% à 591,20 pence, Barclays 2,28% à 169 pence et RBS 1,48% à 245,80 pence. Leur concurrente Lloyds Banking Group a cédé de son côté 1,31% à 58,16 pence après avoir confirmé qu'elle discutait d'un rapprochement de son activité de gestion de fortune avec celles du groupe Schroders - qui a baissé de son côté de 0,77% à 2.977 pence.

Le constructeur de voitures de sport Aston Martin, coté en dehors du FTSE-100, a dérapé de son côté de 5,88% à 1.600 pence au premier jour de cotation libre de son action. Son titre a chuté de plus de 16% depuis son entrée officielle à la Bourse de Londres mercredi dernier.

Aucune hausse vraiment remarquable n'a été notée sur le marché par ailleurs. Les groupes de l'habillement ont néanmoins tiré leur épingle du jeu après l'annonce de l'enseigne French Connection qui envisage d'être vendue - et dont le titre (coté hors FTSE-100) a bondi de 27,04% à 54,50 pence. Parmi les entreprises du secteur cotées à l'indice vedette, Next a grimpé de 1,57% à 5.424 pence, Marks and Spencer a gagné 0,78% à 285,90 pence et Associated British Foods (enseigne Primark) est montée de 0,61% à 2.303 pence.

