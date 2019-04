Bourse de Londres : Londres recule, les yeux rivés sur le Brexit

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en légère baisse lundi matin (-0,15%), affectée par la remontée de la livre à l'entame d'une nouvelle semaine décisive sur le front du Brexit.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 11,05 points à 7.435,82 points.

Les investisseurs avaient les yeux rivés sur les discussions autour du Brexit, dont la date officielle est pour l'heure fixée à vendredi prochain, le 12 avril.

Le principal rendez-vous se tiendra mercredi avec un sommet européen qui devra décider d'un nouveau report de la sortie de l'UE, pour peu que la Première ministre Theresa May, qui mène des discussions avec l'opposition travailliste, propose une stratégie claire.

Baromètre de l'humeur du marché sur ce dossier, la livre remontait un peu lundi matin, après avoir été à peu près stable la semaine dernière, signe de la prudence des opérateurs.

"Le manque de clarté a pesé sur la livre", souligne David Madden, analyste chez CMC Markets. Il rappelle que "Theresa May voudrait un report jusqu'au 30 juin mais Bruxelles ne semble pas prêt à accorder un court report et préfère une extension +flexible+ d'un an", rappelle-t-il.

La légère remontée de la livre était pénalisante pour plusieurs titres de multinationales. Ces dernières réalisent en partie leurs résultats dans d'autres devises, lesquels perdent de la valeur une fois convertis en livre quand celle-ci s'apprécie.

Parmi ces valeurs, le géant de la restauration collective Compass perdait 1,32% à 1.801,00 pence, le fabricant de spiritueux Diageo 0,29% à 3.111,00 pence, le groupe de produits d'hygiène et de santé Reckitt Benckiser 0,25% à 6.367,00 pence et le motoriste Rolls-Royce 1,38% à 914,00 pence.

Le secteur financier était à la peine de son côté, à l'image de l'assureur Prudential (-1,04% à 1.663,00 pence), du gérant d'actifs St. James's Place (-0,66% à 1.052,50 pence), de l'opérateur boursier London Stock Exchange (-0,67% à 4.911,00 pence) et de la banque Barclays (-0,45% à 162,02 pence).

Enfin, les compagnies pétrolières profitaient peu de la hausse des cours du brut sur fond d'escalade militaire en Libye. BP perdait 0,04% à 568,40 pence mais Royal Dutch Shell (action "B") prenait 0,20% à 2.502,00 pence.

jbo/evs