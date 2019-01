Bourse de Londres : Londres recule, pénalisée par la Chine

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en baisse de 0,42% lundi matin, affectée par des chiffres décevants sur le commerce chinois qui alimentent les craintes d'un ralentissement de l'économie dans le pays.

Vers 08H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 29,20 points à 6.888,98 points.

Le marché britannique démarrait du mauvais pied une semaine qui sera dominée par le Brexit avec un vote crucial du Parlement britannique mardi soir sur l'accord négocié entre Londres et Bruxelles.

La livre, baromètre de l'humeur des investisseurs sur le Brexit, était stable lundi matin, mais les analystes s'attendent à un regain de volatilité avec le vote qui devrait se solder probablement par un échec de la Première ministre Theresa May.

"La livre a trouvé du soutien au moment où les investisseurs envisagent une possible extension de l'Article 50", soit un report du Brexit compte tenu des nombreuses oppositions au scénario d'absence d'accord, estime Neil Wilson, analyste chez thinkmarkets.com.

Dans l'immédiat, la place londonienne était pénalisée par la publication d'une baisse de l'excédent commercial de la Chine en 2018.

Cet indicateur "n'est en aucune manière rassurant et pourrait alimenter les inquiétudes sur l'économie mondiale et l'impact de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine", selon M. Wilson.

Comme souvent en cas de mauvaise nouvelle chinoise, le secteur minier accusait le coup, puisque le géant asiatique est le premier importateur au monde de métaux. Anglo American perdait 1,01% à 1.796,20 pence, Antofagasta 1,34% à 825,00 pence, BHP 1,03% à 1.594,80 pence et Rio Tinto 0,23% à 3.858,50 pence.

Les majors pétrolières tiraient le marché vers le bas face à des cours du brut en baisse sur fond d'inquiétudes quant à la croissance mondiale. BP cédait 0,75% à 517,30 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,94% à 2.366,50 pence.

En revanche, les valeurs exposées à l'économie britannique étaient dans le vert, alors que les investisseurs estiment que le risque d'un Brexit sans accord, scénario du pire pour l'activité dans le pays, diminue.

La banque RBS prenait 1,06% à 228,10 pence, son homologue Lloyds Banking Group 0,51% à 54,99 pence, la compagnie aérienne EasyJet 0,86% à 1.175,00 pence et le groupe de construction Taylor Wimpey 1,35% à 158,20 pence.

