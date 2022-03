Londres réduit sa prévision de croissance, annonce des aides

Londres (awp/afp) - Le Royaume-Uni a réduit ses prévisions de croissance pour 2022, à 3,8% contre une précédente estimation à 6%, à cause des conséquences de l'inflation et de la guerre en Ukraine, a annoncé mercredi le ministre de l'Économie Rishi Sunak.

Le gouvernement annonce par ailleurs quelques mesures fiscales face à l'envolée du coût de la vie, notamment une diminution de la taxe sur les carburants.

"Il est trop tôt pour connaître le plein impact de la guerre en Ukraine sur le Royaume-Uni" mais selon de premières estimations et compte tenu de la flambée de l'inflation, l'organisme public de prévisions économiques OBR "prévoit désormais une croissance de 3,8% cette année", a annoncé M. Sunak lors d'un discours au Parlement.

Cette prévision représente un gros coup de frein comparé au rebond de 7,5% de l'économie britannique en 2021, plus forte progression du G7, après une contraction historique de 9,4% l'année précédente à cause de la pandémie - également la plus forte du G7.

Et la situation pourrait encore s'assombrir à cause des conséquences de la guerre en Ukraine, a prévenu le Chancelier, appelant le pays à se préparer "à une détérioration des finances publiques qui pourrait être significative".

Londres prévoit encore un ralentissement de la croissance pour 2023: elle devrait progresser de 1,8% contre une estimation de 2,3% précédemment.

L'OBR estime aussi que l'inflation pourrait atteindre un plus haut en 40 ans au dernier trimestre 2022 à 8,7%, après avoir encore accéléré à 6,2% en février, selon des chiffres publiés mercredi.

La crise du coût de la vie sera en outre aggravée en avril par une hausse du plafond des prix de l'énergie, fixé par le gouvernement, et des hausses d'impôts.

M. Sunak, pressé depuis plusieurs semaines de faire davantage pour aider les ménages les plus modestes, a annoncé devant le Parlement plusieurs milliards de livres de mesures, essentiellement fiscales, notamment une réduction pendant 12 mois de 5 pence par litre des taxes sur les carburants.

Le gouvernement prévoit aussi un relèvement de la tranche exonérée d'impôts sur le revenu, une augmentation d'un fonds destiné à aider les ménages les plus modestes ou encore des réductions de TVA pour les propriétaires installant des panneaux solaires, pompes à chaleurs ou isolement leur logement.

A plus long terme, Rishi Sunak a aussi annoncé une réduction du taux de base de l'impôt sur le revenu, prévue pour 2024, soit avant les prochaines élections nationales.

L'opposition parlementaire comme des ONG ont dénoncé des mesures trop timides.

"Si elles sont bienvenues, les mesures annoncées aujourd'hui ne font pas assez pour les personnes les plus vulnérables", qui ont un revenu trop faible pour payer des impôts a notamment pointé Oxfam.

afp/rp