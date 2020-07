Bourse de Londres : Londres refroidie par l'emploi américain

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé proche de l'équilibre jeudi (+0,07%), refroidie par des chiffres du chômage qui repartent à la hausse aux Etats-Unis sur fond de bond des contaminations dans le pays.

A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 4,34 points à 6.211,44 points.

Le marché britannique a évolué en hausse une grande partie de la séance avant d'effacer la majeure partie de ses gains dans l'après-midi.

"Les marchés ont fait encore preuve d'indécision alors que de nombreux risques compensent l'optimisme entourant les mesures de relance", souligne Joshua Mahony, analyste chez IG.

Les investisseurs ont été pénalisés par la première hausse du chômage depuis fin mars aux Etats-Unis, où la pandémie progresse à grande vitesse.

Un peu plus d'1,4 million de nouvelles demandes de chômage ont été déposées entre le 12 et le 18 juillet, contre 1,307 million la semaine précédente.

"C'est peut-être un tournant dans la reprise économique américaine", prévient M. Mahony.

Le marché britannique a peu réagi par ailleurs à un nouveau constat d'échec dans les négociations sur la relation post-Brexit entre Londres et Bruxelles, même si un accord reste possible d'ici à la fin de la période de transition, qui se termine le 31 décembre.

UNILEVER GRIMPE (+7,88% à 4.871,00 pence): le géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques a fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre mais moins forte que prévu et annoncé la séparation dans une entité distincte de sa gamme de thés, dont la marque Lipton.

WPP BONDIT (+2,93% à 626,00 pence): le groupe de publicité a profité de résultats supérieurs aux attentes publiés par son concurrent français Publicis.

LE SECTEUR PETROLIER RECULE dans la foulée de la baisse des cours du brut: les prix du pétrole souffraient d'inquiétudes sur la demande et du regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine. BP a perdu 1,33% à 299,80 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,74% à 1.199,20 pence.

