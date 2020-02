Bourse de Londres : Londres refroidie par les craintes liées au coronavirus

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres était en baisse à l'ouverture vendredi, les craintes liées à l'épidémie de coronavirus revenant au premier plan après la mort d'un médecin lanceur d'alerte en Chine et un avertissement de Burberry.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs reculait de 0,23% à 7.487,50 points vers 08H45 GMT.

"Les craintes liées au coronavirus reviennent avec la mort d'un docteur chinois" qui avait contribué à alerter sur la sévérité du virus, remarque Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

Un médecin chinois sanctionné pour avoir tiré l'alarme à l'apparition du virus a succombé vendredi à l'épidémie, libérant un flot de colère alors que le bilan continue de s'alourdir.

Deux semaines après la mise de facto en quarantaine du Hubei, province où est apparue la pneumonie virale, l'épidémie a contaminé 31.161 personnes en Chine continentale, faisant 636 morts.

Dans le reste du monde, 240 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires, dont deux mortels, à Hong Kong et aux Philippines.

BURBERRY (-1,64% à 1.984,00 pence) L'épidémie de coronavirus en Chine a un "impact négatif important" sur la demande de luxe, a averti vendredi la maison d'habillement et accessoires haut de gamme, sans toutefois abaisser clairement ses prévisions de ventes ou résultats.

PETROLIERES Les valeurs liées à l'or noir reculaient face à des cours du brut qui restent déprimés: BP cédait 0,89% à 470,75 pence et Royal Dutch Shell 0,29% à 1.994,60 pence.

MINIERES Les compagnies minières pâtissaient de cours des matières premières sous pression à cause des craintes pour la demande chinoise à cause de l'épidémie de coronavirus. Antofagasta cédait 1,57% à 867,00 pence, BHP 1,23% à 1.699,50 pence et Rio Tinto 0,78% à 4257,00 pence.

ved/jbo/oaa