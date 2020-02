Bourse de Londres : Londres relativise ses craintes sur le coronavirus

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres a terminé en hausse de 0,47% mercredi, profitant du bond du secteur des matières premières grâce à un apaisement des craintes sur l'épidémie de coronavirus.

A la clôture, l'indice FTSE 100 des principales valeurs a pris 34,93 points à 7.534,37 points.

"L'épidémie est-elle enrayée ? Non. Les conséquences sur l'économie chinoise et mondiale sont-elles claires ? Non. Y a-t-il un traitement ? Encore non", prévient Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

"Tout cela ne compte pas pour les investisseurs qui considèrent comme une bonne nouvelle le fait que le nombre de nouveaux cas en Chine recule", selon lui.

Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus, baptisé Covid-19, a dépassé mercredi les 1.110 morts en Chine continentale, où 44.653 personnes contaminées ont été répertoriées.

L'Organisation mondiale de la santé a estimé la veille qu'il y avait une "chance réaliste de stopper" la propagation de la pneumonie virale, qui reste malgré tout une "très grave menace".

LE SECTEUR MINIER EN HAUSSE. Ces valeurs sont très dépendantes de la Chine, le premier importateur au monde de métaux. Anglo American a pris 4,92% à 2.153,50 pence, Antofagasta 4,07% à 880,00 pence, BHP 2,04% à 1.706,60 pence et Rio Tinto 2,66% à 4.263,00 pence.

LES COMPAGNIES PETROLIERES GRIMPENT dans la foulée de la forte hausse des cours du brut. BP, qui s'est engagé à la neutralité carbone d'ici 2050, a gagné 1,04% à 474,60 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 1,69% à 2.021,00 pence.

BABCOCK CHUTE (-3,85% à 535,00 pence) Le groupe de services d'ingénierie, coté en dehors de l'indice vedette londonien, a réduit ses prévisions de résultat en raison d'une dépréciation d'actifs liés au gaz et au pétrole.

DUNELM S'ENVOLE (+8,74% à 1.306,00 pence) La chaîne de magasins pour la maison, également cotée hors du FTSE-100, a publié des prévisions de résultats optimistes grâce à de bonnes ventes et a relevé son dividende.

