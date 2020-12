Bourse de Londres : Londres reprend son souffle

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres reprenait son souffle mercredi, les investisseurs surveillant les développements autour de la pandémie de Covid-19 et de la réouverture des frontières avec plusieurs pays, tandis que la menace d'une sortie de l'UE sans accord de Brexit persiste.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs cédait 0,12% à 6.445,11 points vers 08H45 GMT. L'indice est en baisse de près de 15% sur l'année.

Le gouvernement britannique a indiqué mercredi qu'il faudrait "quelques jours" pour permettre aux milliers de camions bloqués autour du port de Douvres de passer la Manche, après l'accord trouvé avec Paris autorisant la reprise des traversées moyennant un test Covid négatif.

Les négociations sur le Brexit seront terminées, avec ou sans accord, d'ici le 31 décembre, a pronostiqué mercredi le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, contredisant les déclarations la veille du négociateur européen Michel Barnier.

"Les discussions entre le Royaume-Uni et l'Union européennes sur un accord commercial continuent et ont mis la livre sous pression (mardi et mercredi). La pêche reste la pierre d'achoppement des négociations tandis que le temps presse à moins d'une semaine de la fin de la période de transition" post Brexit, a commenté David Madden, analyste de CMC Markets, dans une note.

BRITISH LAND (+0,43% à 485,70 pence) Le promoteur immobilier a annoncé la cession pour 401 millions de livres d'immeubles de bureau au coeur de Londres.

TESCO (+0,50% à 221,40 pence) Le géant de la distribution a remis en place des limites sur les achats d'articles essentiels pour éviter les pénuries face aux "achats de panique" suscités par la perspective du Brexit et le blocage des frontières avec le Royaume-Uni.

BOOHOO (+0,74% à 314,30 pence) Le groupe d'habillement à bas prix vend des vêtements fabriqués par des ouvriers pakistanais gagnant 29 pence de l'heure, affirme une enquête du quotidien The Guardian.

ved/js/etr