Bourse de Londres : Londres reprend son souffle après une phase de hausse

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en baisse de 0,56% jeudi matin, reprenant son souffle après quatre jours de hausse et sur fond de tensions commerciales.

Vers 07H40 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 43,51 points à 7.733,14 points.

Le marché faiblissait après s'être nettement repris ces derniers jours, aidé par la baisse de la livre et un certain apaisement des inquiétudes concernant la guerre commerciale.

Toutefois, "les craintes commerciales restent présentes et pas seulement entre les Etats-Unis et la Chine, compte tenu du fait que Washington est sur le point d'imposer plus de sanctions contre la Russie", soulignent les analystes chez Accendo Markets.

Parmi les valeurs, le groupe de tourisme TUI chutait lourdement (-9,07% à 1.439,00 pence) après avoir publié des résultats mitigés, alors que la vague de chaleur a poussé de nombreux Européens à rester chez eux cet été.

Le producteur d'or Randgold perdait 2,66% à 5.352,00 pence après avoir annoncé une baisse de ses ventes et de son bénéfice au deuxième trimestre.

L'embouteilleur Coca-Cola HBC souffrait (-1,49% à 2.709,00 pence), ses résultats en hausse pour le premier semestre n'ayant pas convaincu les investisseurs.

Plusieurs multinationales progressaient alors que la récente baisse de la livre, sur fond de craintes quant à l'absence d'accord sur le Brexit, constituait une bonne nouvelle en augmentant la valeur de leurs résultats réalisés à l'étranger. Le fabricant de spiritueux Diageo prenait 0,14% à 2.795,50 pence et le spécialiste des services éducatifs Pearson 0,74% à 927,60 pence.

