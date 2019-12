Bourse de Londres : Londres reste prudente sur le commerce

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres évoluait en baisse de 0,26% jeudi matin, dans un marché prudent compte tenu du flou entourant la possibilité d'un accord commercial sino-américain.

Vers 08H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 18,55 points à 7.169,95 points.

Le marché britannique est parvenu à rebondir la veille, sans récupérer tout le terrain perdu mardi, après des informations de presse suggérant qu'un accord entre Washington et Pékin était encore possible malgré des déclarations peu rassurantes de Donald Trump.

"Les marchés ont un peu changé de pied" mais "nous ne saurons vraiment ce qu'il en est que lorsque nous nous rapprocherons du 15 décembre", date à laquelle les Etats-Unis avaient prévu d'imposer de nouveaux droits de douane sur des produits chinois, souligne Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

La place londonienne était toujours ralentie en outre par la hausse de la livre, après des sondages donnant les conservateurs vainqueurs des élections législatives la semaine prochaine, ce qui permettrait aux yeux des investisseurs de réduire l'incertitude sur le Brexit à court terme.

DES MULTINATIONALES EN BAISSE. Ces titres continuaient de faire les frais de la hausse de la devise qui est une mauvaise nouvelle pour ces entreprises qui font commerce en monnaies étrangères mais publient leurs comptes en livre. Le spécialiste des services de restauration Compass perdait 0,92% à 1.826,50 pence et le cigarettier Imperial Brands 0,43% à 1.699,60 pence.

LE SECTEUR MINIER MEFIANT. Ces valeurs sont très dépendantes de la conjoncture et restaient prudentes compte tenu des nouvelles contradictoires sur le commerce. BHP lâchait 1,17% à 1.669,20 pence et Rio Tinto 0,71% à 4.150,00 pence.

EASYJET ET JUST EAT BIENTOT DANS LE FTSE-100. La compagnie aérienne (-1,13% à 1.358,00 pence) et la plateforme de livraisons de repas (-0,26% à 764,60 pence) vont rejoindre le 23 décembre prochain l'indice vedette FTSE-100 et remplacer le producteur d'or Fresnillo (+2,02% à 556,40 pence) et l'assureur Hiscox (-0,15% à 1.338,00 pence).

