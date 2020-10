Bourse de Londres : Londres retombe à la clôture à cause de la livre forte (-0,58%)

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres est retombée après un début de séance en hausse mercredi, les multinationales ayant pâti d'un rebond de la livre qui diminue mécaniquement leurs recettes acquises en dollar.

L'indice FTSE 100 des principales valeurs a cédé 0,58% à 5.935,06 points, soit la troisième session consécutive de baisse.

"Le mouvement haussier de la livre a mis le FTSE-100 sous pression. La nature internationale de certains de ses gros composants fait qu'une remontée de la livre nuit aux titres comme Diageo, AstraZeneca, GlaxoSmithKline et Burberry qui réalisent une assez grosse part de leurs recettes à l'étranger", commente David Madden, analyste de CMC Markets.

Vers 16H00 GMT, la monnaie britannique gagnait 0,67% face au dollar à 1,3024 dollar, ce qui représente un bond de plus de 1% par rapport à son plus bas en séance plus tôt dans la journée, avant un entretien entre Ursula von der Leyen et Boris Johnson sur le Brexit.

JUST EAT TAKEAWAY (+6,36% à 9.404,00 pence) L'action du groupe de livraison de repas a plané en haut de la cote après la publication de ventes en hausse de 46% sur un an au troisième trimestre, notamment parce que la pandémie a incité plus de gens à manger à domicile.

PEARSON (+0,91% à 564,60 pence) Les ventes du groupe spécialisé dans l'édition éducative sont en repli de 14% sur neuf mois à cause de la pandémie mais ses ventes en ligne ont augmenté grâce à l'essor de l'éducation en ligne occasionné par la pandémie.

MULTINATIONALES AstraZeneca a cédé 3,15% à 8.190,00 pence et la banque Standard Chartered 4,47% à 354,80 pence, derniers de la cote à cause de la remontée de la livre.

ASOS (-10,28% à 4.825,00 pence) Le groupe de vente en ligne a profité d'un afflux d'achats en ligne pendant le confinement. L'action a toutefois pâti de commentaires du groupe qui craint que les jeunes adultes, coeur de sa clientèle, perdent leur emploi avec les retombées de la pandémie.

