Bourse de Londres : Londres retrouve des couleurs avant de nouvelles restrictions

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres retrouvait des couleurs mardi matin (+0,36%), dans l'attente de l'annonce de nouvelles restrictions au Royaume-Uni et après avoir lourdement chuté la veille en raison des craintes d'une deuxième vague de Covid-19 en Europe.

Vers 07H30 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 20,73 points à 5.825,02 points. La veille, il avait plongé de 3,38%.

Le marché parvient à "récupérer un peu du terrain perdu après avoir connu sa pire séance depuis juin", note Fiona Cincotta, analyste chez City Index.

Les investisseurs redoutent les conséquences économiques de nouvelles mesures prises pour contrer la résurgence du virus en Europe, au moment où nombre de secteurs tentent de sortir la tête de l'eau.

"Alors que les craintes de deuxième vague deviennent réalité, le Royaume-Uni se prépare à une nouvelle série de restrictions", selon Mme Cincotta.

Dans une déclaration au Parlement prévue à la mi-journée, le Premier ministre Boris Johnson va confirmer que les pubs, bars et restaurants devront fermer à 22h00 à partir de jeudi en Angleterre.

"Le gouvernement a essayé de relancer l'économie cet été mais il devrait appuyer sur la pédale de frein pour l'automne", estime l'analyste.

LE SECTEUR DU TOURISME SOUS PRESSION. Ces valeurs avaient déjà plongé la veille et restaient pour la plupart mal orientées, en raison des menaces qui planent sur la reprise dans le secteur. Le groupe aérien IAG, propriétaire de British Airways, perdait 1,19% à 96,04 pence et le géant de l'hôtellerie InterContinental Hotels 0,89% à 3.905,00 pence.

WHITBREAD SOUFFRE (-2,80% à 2.050,00 pence). Le groupe, qui possède la chaîne d'hôtels Premier Inn et des restaurants, a annoncé un projet de 6.000 suppressions d'emplois du fait d'une faible fréquentation face à la pandémie.

KINGFISHER BONDIT (+4,87% à 277,60 pence). Le groupe de magasins de bricolage, présent surtout au Royaume-Uni et en France, a connu un fort rebond de son activité au deuxième trimestre, qui se poursuit au troisième pour l'ensemble de ses activités. Il a profité du fait que nombre de consommateurs sont plus souvent chez eux en raison de la crise sanitaire et sont plus enclins à bricoler et à soigner leur intérieur.

TUI EN HAUSSE (+2,14% à 76,80 pence). Le géant du tourisme a indiqué avoir réduit ses capacités du quatrième trimestre (juillet à septembre, exercice décalé) de 30% à 25% par rapport à l'année passée, en réaction aux restrictions de voyage. Pour l'hiver 2020/2021, le groupe compte proposer 40% de son offre habituelle et anticipe 80% l'été prochain. Le programme d'économies, qui vise à réduire les frais administratifs de 30%, ou 300 millions d'euros, progresse, a ajouté l'entreprise allemande.

jbo-ys/dga