Bourse de Londres : Londres s'enfonce dans le sillage de Wall Street

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres piquait du nez mercredi matin (-0,95%), dans le sillage de Wall Street, les investisseurs restant sur la défensive en raison de la poursuite des tensions commerciales sino-américaines.

Vers 07H20 GMT, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 68,95 points à 7.199,98 points.

Le marché britannique était affaibli par une mauvaise séance à Wall Street qui a terminé en forte baisse.

"Les investisseurs se tiennent à l'écart des actions et se tournent vers les obligations du fait de l'absence de toute nouvelle positive sur le commerce", relève Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

"Il devient de plus en plus certain que les Etats-Unis et la Chine vont s'opposer pour longtemps. Les possibles représailles de la Chine sur les terres rares ont convaincu de cela les investisseurs", selon lui.

De son côté, le géant chinois des équipements télécoms Huawei a lancé une nouvelle riposte face aux Etats-Unis en demandant à un tribunal américain d'annuler l'interdiction, qualifiée de "tyrannique", faite aux administrations fédérales d'acheter ses équipements.

Le secteur minier était sous pression, alors que la Chine est le premier importateur au monde de métaux. Anglo American perdait 2,08% à 1.911,80 pence, Antofagasta 1,84% à 800,80 pence, BHP 2,01% à 1.797,20 pence et Rio Tinto 1,55% à 4.702,00 pence.

Quelques valeurs de la distribution reculaient après des chiffres du cabinet Kantar montrant un ralentissement de la croissance des ventes en supermarché au Royaume-Uni pour les trois mois achevés le 19 mai.

Le numéro un du secteur Tesco perdait 1,47% à 234,70 pence, suivi par Morrisons (-1,08% à 197,75 pence) et Sainsbury's (-0,83% à 197,10 pence).

En revanche, la méfiance des marchés sur le commerce profitait au producteur d'or Fresnillo (+0,84% à 744,20 pence) qui bénéficiait du statut de valeur refuge du métal précieux.

jbo/evs