Bourse de Londres : Londres s'enfonce et perd brièvement plus de 2%

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres poursuivait sa chute mercredi matin (-1,19%), ayant même perdu brièvement plus de 2%, dans un marché toujours chahuté par la progression du coronavirus et ses conséquences pour l'économie mondiale.

Vers 09H30 GMT, l'indice des principales valeurs perdait 83,59 points à 6.934,40 points, limitant ses pertes quelques minutes après avoir dégringolé de plus de 2%.

"La baisse des actions reflète l'idée selon laquelle l'impact de l'épidémie va probablement être de grande envergure et va peser sur les chiffres d'affaires et résultats d'entreprises", résume Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

L'épidémie poursuit son avancée en dehors de Chine, notamment en Europe, alors que de plus en plus d'entreprises préviennent que leurs affaires sont ralenties par le coronavirus qui perturbe les chaînes d'approvisionnement et plombe la demande, en particulier en Asie.

LE SECTEUR DU VOYAGE SOUFFRE. Ces valeurs restaient chahutées en raison de l'impact du coronavirus sur le transport aérien et le tourisme. La compagnie aérienne EasyJet perdait 3,92% à 1.165,50 pence et le voyagiste TUI 4,57% à 696,60 pence.

DIAGEO A LA PEINE (-2,18% à 2.895,50 pence). Le géant des spiritueux a indiqué que le coronavirus allait amputer ses ventes et sa rentabilité de plusieurs centaines de millions de livres, en raison de l'impact sur le marché asiatique.

jbo/sl